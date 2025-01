Estudio identifica potencial de riesgo de miles de mutaciones de un gen del cáncer

Foto de archivo de una médica viendo una radiografía en un hospital en la ciudad francesa de Marsella

Los científicos han caracterizado el papel de miles de mutaciones en el gen del cáncer BRCA2, hallazgos que podrían ayudar a tranquilizar a pacientes preocupados por su riesgo de cáncer u orientar a los médicos hacia tratamientos mejores y más específicos, según un estudio publicado el miércoles.

Las mutaciones nocivas en BRCA2 -un gen responsable de reparar el ADN dañado- aumentan significativamente el riesgo de cáncer de mama, ovario, próstata y páncreas.

Alrededor del 45% de las mujeres que heredan una mutación dañina del BRCA2 desarrollarán cáncer de mama antes de los 70 años. Pero no todas las mutaciones del gen son nocivas, y muchas son tan raras que los médicos no saben si suponen un riesgo o no.

Los nuevos hallazgos, publicados en la revista Nature, pueden proporcionar respuestas o un cierto alivio a muchas personas que se preguntan si su mutación podría ser mortal o justificar una intervención preventiva, como una mastectomía.

Para su estudio, los investigadores se centraron en miles de las llamadas "variantes de significado incierto" (VUS, por su sigla en inglés), que aparecen en las pruebas genéticas pero aún no se han caracterizado, lo que deja a pacientes y médicos con dudas sobre su riesgo y qué hacer a continuación.

"Esto es muy desconcertante para el paciente", afirma Fergus Couch, investigador de la Clínica Mayo y autor principal del estudio.

Dado que el gen BRCA2 es tan grande, Couch y sus colegas se centraron en todas las variantes posibles dentro de una parte clave del gen responsable de reconocer y unirse al ADN. En total, examinaron 7.000 variantes.

A continuación, los científicos utilizaron la herramienta de edición genética CRISPR para insertar miles de variantes del gen BRCA2 en células humanas en placas de laboratorio, y contaron cuántas de las células morían, un indicio de que la mutación era dañina.

Una vez identificada la función de las variantes, introdujeron los datos en modelos existentes utilizados por genetistas y patólogos para clasificar el riesgo de enfermedad de las pacientes a partir de variantes BRCA específicas.

Pudieron clasificar el 91% de todas las variantes de esta parte clave del gen, identificándolas como patógenas, probablemente patógenas, probablemente benignas o benignas, explicó Couch. Sólo quedaban unos cientos en la categoría VUS.

Las empresas de pruebas genéticas actualizan con frecuencia sus informes de pruebas cuando disponen de nueva información, y Couch dijo que espera que el estudio proporcione a algunos pacientes respuestas sobre si sus mutaciones son inofensivas o potencialmente peligrosas.

"Les resolverá la cuestión", afirmó.

Además de dar a los pacientes una mejor idea de su riesgo de cáncer, los médicos podrían utilizar los hallazgos para determinar si algunos pacientes con cánceres inducidos por BRCA2 podrían beneficiarse de terapias dirigidas como los inhibidores de PARP, que funcionan bien en portadores de mutaciones BRCA, dijo Couch.

Es probable que los nuevos datos sean revisados por un grupo de expertos que analizará todas las pruebas de cada variante y decidirá si está de acuerdo con los resultados, añadió.

Con información de Reuters