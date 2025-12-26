Navidad en Formosa: la provincia registró un 50% menos de accidentes viales

La provincia de Formosa confirmó que durante las celebraciones de nochebuena disminuyeron un 50% los siniestros viales en comparación con el año anterior. Del mismo modo, confirmaron que no se registraron atenciones por quemaduras ocasionadas por el uso de pirotecnia.

En diálogo con el medio La Mañana, el jefe del Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC), Jorge Figueroa, informó: "Tuvimos una Navidad tranquila. Fueron dos días en que la ciudadanía festejó en familia y en paz, ya que los números registrados en nuestro sistema nos indican eso; lo que nos pone contentos. No hubo atenciones por quemados con pirotecnia y los accidentes viales bajaron al 50%".

En el balance general, Figueroa señaló que el SIPEC en Formosa promedia alrededor de 10.000 atenciones mensuales en la ciudad capital y en localidades del interior, y señaló que desde la época de la pandemia, cuando se atendían un promedio de 20.000 llamados por día, en los últimos años los requerimientos del servicio se mantienen entre 10.000 y 11.000 llamados. De ese total, aclaró que muy pocos corresponden a bromas o llamados falsos, y que del conjunto de llamados reales, el 54% son asistidos y solucionados directamente en el lugar.

El exitoso operativo de la provincia

Bajo la gestión de Gildo Insfrán, el Gobierno de Formosa implementó con éxito el operativo integral Fiesta Segura, una iniciativa estratégica desplegada en toda la provincia para garantizar la paz social durante la Nochebuena y Navidad. El programa, ejecutado por la Policía de Formosa, se enfocó en la prevención del conflicto mediante patrullajes en zonas urbanas y rurales, el control del narcomenudeo y una vigilancia activa en espacios públicos como plazas y la Costanera.

Además, se reforzó la seguridad vial con exámenes de alcoholemia y la verificación del transporte de ganado para proteger al sector productivo, lo que promueve siempre la colaboración ciudadana a través de la denuncia temprana y el contacto directo con la línea 911. La seguridad ciudadana se complementó con un enfoque preventivo y sanitario que incluyó guardias hospitalarias reforzadas y el cumplimiento de la campaña Pirotecnia cero para proteger a personas con autismo, adultos mayores y mascotas.

Las autoridades también pusieron especial énfasis en la erradicación de fiestas privadas clandestinas y en el control estricto de los puntos de mayor concurrencia turística y comercial. Gracias a la distribución estratégica de recursos técnicos y grupos especiales, el operativo logró transformar las celebraciones en un entorno seguro y ordenado, y se anticipó a posibles incidentes y garantizó el bienestar de la comunidad en el inicio de la temporada veraniega.