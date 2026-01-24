En el marco de las políticas de cuidado integral, Formosa reforzó la vacunación para la prevención

El Gobierno de Formosa lleva adelante operativos de vacunación en terreno, con la finalidad de garantizar a los vecinos el acceso a vacunas seguras, gratuitas y obligatorias, reafirmando de este modo el compromiso con el cuidado de la salud de la población contra el Covid 19 y antigral.

En ese marco, días atrás concluyó el trabajo realizado por 44 equipos conformados por dos vacunadores cada uno, que durante un período de cuatro días aplicaron un total de 428 dosis de vacunas, destinadas prioritariamente a niñas, niños y personas gestantes.

El accionar, en esta oportunidad, estuvo a cargo del personal del Centro de Salud “8 de Octubre” con la colaboración de otros efectores sanitarios de la Capital que unieron esfuerzos para visitar 128 manzanas, correspondientes a los barrios 8 de Marzo, 20 de Julio, 6 de Enero, Simón Bolívar, incluyendo también el 8 de Octubre.

En declaraciones al portal Agenfor, el Jefe del Departamento de Inmunizaciones, Julio Arroyo, brindó detalles sobre el operativo que se inició en Capital y pretende abarcar todo el territorio provincial. “Este nuevo operativo de vacunación se llevó a cabo los días 15, 16, 19 y 20 de enero, mediante una nueva planificación del Ministerio de Desarrollo Humano, como se viene haciendo desde fines del año pasado en distintos sectores de la Capital”, detalló Arroyo.

Con respecto a la cantidad de dosis aplicadas durante el operativo, el funcionario precisó que se administraron un total de 232 dosis de vacuna antigripal, 185 de vacunas correspondientes al calendario general y 11 refuerzos de la vacuna contra COVID-19.

Aceptación de la comunidad

Ademas, Arroyo reiteró que el propósito de estas acciones es promover la actualización de los carnets de vacunación y el cumplimiento de los esquemas correspondientes, con especial énfasis en niñas y niños hasta los 11 años y en personas gestantes.

También aclaró que no se limita solamente a estos rangos etarios. “Las personas de otras edades que desean aprovechar para vacunarse, teniendo en cuenta que las vacunas son una herramienta fundamental para prevenir enfermedades en todas las etapas de la vida”, detalló.

Arroyo destacó la gratitud que mostraron las familias por el acercamiento de los profesionales de salud a sus domicilios lo que permitió una atención integral a la ciudadanía. "El acercarse al domicilio también permitió detectar otras demandas de salud de las familias, como algún turno para una consulta o una atención, o la reprogramación de un turno u otro servicio, información que fue elevada al centro de salud para que desde ahí se pueda dar la respuesta y resolución correspondiente”, reclamó.

Seguidamente, desde la cartera de Desarrollo Humano se informó que las acciones de vacunación en terreno continuarán desarrollándose de manera progresiva, conforme a un cronograma establecido, hasta alcanzar la totalidad de los domicilios comprendidos en el área programática del centro de salud Villa Hermosa.

Desde el Gobierno de Formosa se destacó que estos operativos de salud pública se sostendrán en el tiempo y son gratuitos, garantizando el acceso de toda la ciudadanía a la vacunación.