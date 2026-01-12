Con presencia territorial y estrategia preventiva, Formosa refuerza la vacunación domiciliaria en los barrios capitalinos

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, puso en marcha en los primeros días de 2026 un nuevo operativo de vacunación domiciliaria de gran alcance, que en esta etapa llegó a tres barrios de la Jurisdicción Cinco de la ciudad capital.

La iniciativa fue coordinada por el Departamento de Inmunizaciones, junto al centro de salud “María Luisa Espinoza” del barrio Juan Domingo Perón, con el acompañamiento de distintos efectores sanitarios. A lo largo de cinco jornadas consecutivas de trabajo territorial se aplicaron 311 dosis, consolidando una estrategia que prioriza la cercanía con la comunidad y el acceso efectivo a la salud.

La campaña se desplegó en los barrios El Porvenir, 1° de Mayo y Luján, a cargo de 67 equipos de salud, integrados por 134 vacunadores. En diálogo con Agenfor, la subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel, Laura Filippini expresó: "Fueron aplicadas 162 dosis de vacuna antigripal, 141 dosis de otras de calendario, más ocho refuerzos de la vacuna COVID-19”.

Esta modalidad de vacunación intensificada se viene implementando desde diciembre del año pasado, con el objetivo de actualizar y completar los esquemas de vacunación, principalmente en niñas y niños de hasta 11 años y en mujeres embarazadas.

La especialista en salud confirmó la continuidad del operativo y subrayó su proyección territorial: “Vamos a sostener esta actividad a lo largo del año. Comenzamos en la primera semana de enero y se extenderá progresivamente hasta alcanzar todos los barrios de la ciudad capital, para luego avanzar hacia el interior de la provincia, priorizando en una primera etapa aquellas zonas donde las coberturas de vacunación son más bajas”.

Operativo casa por casa

Flippini explicó que la inmunización casa por casa constituye una estrategia fundamental de la atención primaria de la salud, que el Gobierno de la provincia de Formosa viene implementando desde hace muchos años con resultados positivos, y que se destaca como uno de los principales métodos para prevenir numerosas enfermedades en todas las edades, especialmente en los grupos más vulnerables.

En relación con la labor que llevan adelante los vacunadores durante las recorridas, explicó que al llegar a los domicilios “controlan los carnets de vacunación y, a partir de esa revisión, aplican las dosis correspondientes, con el objetivo de que las personas, especialmente niños y mujeres embarazadas, cuenten con sus esquemas completos y actualizados”.

Detalló que el área programática del centro de salud del barrio Juan Domingo Perón es una de las que tiene mayor población en la Capital. “Por ese motivo, se decidió seguir con la vacunación en ese sector” a fin de continuar mejorando las coberturas de vacunación.

De esta manera la especialista especificó: “El objetivo es controlar, sobre todo, a los niños, teniendo en cuenta la situación que hay con algunas enfermedades, como el sarampión que presentó casos en varias provincias de la Argentina y brotes en los distintos países de la región. Y el coqueluche, que se cobró la muerte de varios menores en el 2025”.

Aseguró, entonces, que lo mejor y más conveniente es que todos los chicos desde recién nacidos hasta 11 años “tengan su carnet de vacunas completo para evitar algún brote en el caso que llegara a aparecer algún caso”.

Al finalizar, se informó que el trabajo en el área programática mencionada continuará la próxima semana, a partir del lunes 12 de enero, en los barrios Juan Domingo Perón y San Isidro, los únicos que restan intervenir, donde se realizará la misma modalidad de vacunación domicilio por domicilio hasta cubrir la totalidad de las manzanas.