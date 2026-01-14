Con equipos médicos, Formosa refuerza el cuidado infantil con controles sanitarios en colonias de vacaciones

Por segunda semana consecutiva, Formosa llevó adelante controles integrales de salud destinados a las niñas, niños y adolescentes que participan de las colonias de vacaciones organizadas por el Gobierno provincial. Las evaluaciones se realizaron en los dos principales complejos recreativos de la ciudad, con el objetivo de garantizar el disfrute seguro de las actividades acuáticas y recreativas.

El lunes 12 de enero, en el Complejo Paraíso de los Niños, se efectuaron controles por parte de el Ministerio de Desarrollo Humano durante los turnos mañana y tarde a un total de 249 colonos. En tanto, el martes 13, en el Parque Acuático “17 de Octubre”, se examinó a 533 niños que asistieron en el horario matutino. De esta manera, en ambos espacios se alcanzó un total de 782 evaluaciones en solo dos jornadas.

El subsecretario de Medicina Sanitaria y coordinador de las actividades, Manuel Cáceres, destacó que en el Parque Acuático se superó la cantidad de niños y adolescentes controlados durante la primera semana. “El martes pasado fueron más de 400 y hoy fueron más de 500. Este trabajo permite reforzar la vigilancia de la salud de las infancias”, señaló.

Los controles estuvieron a cargo de profesionales del Hospital Distrital N° 8 Eva Perón, entre ellos una dermatóloga, y del Hospital de la Madre y el Niño, con la participación de la jefa del Servicio de Pediatría y otros pediatras. Según explicó Cáceres, las evaluaciones no solo buscan constatar que los niños estén aptos para ingresar a las piletas, sino también detectar posibles patologías, indicar tratamientos, medicar cuando corresponde o solicitar interconsultas con especialistas.

El cuidado de las infancias

Entre las afecciones más frecuentes detectadas se encuentran la pediculosis y las micosis. En esos casos, se brinda el diagnóstico y el tratamiento correspondiente, que incluye la entrega gratuita de lociones o cremas pediculicidas, antibióticos para piodermitis u otras infecciones cutáneas, junto con instrucciones escritas sobre su correcta aplicación y duración.

Además, el equipo dispone de analgésicos, antimicóticos, antialérgicos, gotas óticas y oftálmicas, corticoides, materiales para desinfección y curación, y cremas reepitelizantes con vitamina A para raspaduras. El funcionario aclaró que cuando un niño no está apto para ingresar a la pileta debido a alguna patología, una vez cumplido el tratamiento indicado se le solicita que regrese para una nueva revisión. "Si ya está bien, se le entrega el certificado para que pueda ingresar y participar tranquilamente", explicó.

Cáceres remarcó que "la mayor satisfacción" es lograr que todos los niños estén en condiciones de disfrutar de los natatorios. "Para ellos esto es un sueño. Se les nota una alegría inmensa, una ansiedad y unas ganas de estar en las piletas que realmente son magníficas", expresó.

En cuanto a la cobertura sanitaria, informó que en ambos complejos recreativos se cuenta de manera permanente con equipos del SIPEC, integrados por enfermeros especializados en pediatría y emergencias, que funcionan como base operativa para atender de forma inmediata cualquier accidente o situación de urgencia.

Finalmente, destacó que, por solicitud expresa del ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, todo el personal a cargo de las colonias de vacaciones, pileta libre y demás actividades fue capacitado previamente en maniobras de RCP por el equipo del SIPEC. Esta formación permite que, ante cualquier accidente o eventual situación de ahogamiento, se puedan iniciar de inmediato las acciones de rescate destinadas a salvar vidas.