Saliente presidente de Colombia habla con Trump sobre esfuerzos antidrogas y salida de lista OFAC

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt en Medora

El presidente saliente ​de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvieron el viernes una conversación telefónica centrada en los esfuerzos del país sudamericano para reducir el ‌cultivo de coca, la materia prima de ‌la cocaína, informó el Gobierno de Bogotá.

La llamada se produjo en momentos en que Petro entra en las últimas semanas de su Gobierno, antes de que el derechista Abelardo De La Espriella asuma la Presidencia después de derrotar en una segunda vuelta al izquierdista Iván Cepeda.

Trump felicitó a De La Espriella por su victoria electoral y antes de la elección le ofreció apoyo "completo y total", lo que Petro consideró como una intromisión en asuntos internos.

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Petro también solicitó que se ​levantaran las sanciones estadounidenses en ⁠su contra, a lo que Trump respondió que "hará lo mejor" para que ese propósito se ‌materialice, aseguró la Presidencia.

El mandatario colombiano, su esposa, su hijo mayor y su ⁠ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en octubre ⁠en un registro de personas relacionadas con actividades o fondos provenientes del narcotráfico, lavado de activos o terrorismo, administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

"Se informó que se cumplió la ⁠meta acordada de alcanzar cerca de 30.000 hectáreas erradicadas dentro del programa y que ​se espera llegar a 41.000 al finalizar 2026. Este programa se encuentra ‌financiado hasta el 31 de diciembre del presente ‌año", informó la Presidencia en referencia a la erradicación de cultivos ilícitos.

Trump mantuvo en ⁠los últimos meses una difícil relación con Petro, un antiguo guerrillero que fue elegido presidente de Colombia en 2022.

En octubre, Trump calificó a Petro de "líder del narcotráfico", aunque no presentó ninguna prueba, y en enero sugirió una acción militar contra su aliado de larga data, al que acusó ​de no controlar ‌el tráfico de narcóticos.

TENSAS RELACIONES

Trump se reunió en febrero con Petro en la Casa Blanca, en un encuentro que calificaron de cordial, en el que aparentemente resolvieron desacuerdos y pactaron acciones conjuntas para combatir el narcotráfico.

Antes de ese encuentro, Petro criticó fuertemente a Trump, denunciando que los ataques letales contra embarcaciones presuntamente cargadas de drogas ⁠constituyen crímenes de guerra, mientras que calificó como un "secuestro" la operación de enero que derrocó al líder venezolano Nicolás Maduro.

Colombia es considerada el mayor productor mundial de hoja de coca y de cocaína, y varias organizaciones designadas como terroristas por Estados Unidos tienen presencia en el país sudamericano, incluidas las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo.

Pero también ha sido uno de los aliados más firmes de Washington en la región, trabajando estrechamente con administraciones sucesivas para reducir ‌el tráfico de cocaína.

Bajo el mandato de Petro, los cultivos de hoja de coca y la producción de cocaína en Colombia aumentaron, provocando la ira de Trump, aunque las cifras exactas son objeto de controversia.

Al cierre de 2025, el país alcanzó 262.179 hectáreas de hoja de coca, de acuerdo con el Gobierno colombiano.

Washington descertificó en septiembre a Colombia en la lucha contra el narcotráfico y posteriormente canceló ‌la visa de Petro, luego de que se uniera a una manifestación a favor de Palestina en Nueva York e instara a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes de Trump.

En la producción y el ‌tráfico de cocaína en Colombia ⁠están implicadas, según fuentes de seguridad, guerrillas izquierdistas, bandas criminales conformadas por antiguos paramilitares de derecha y otras organizaciones que sostienen nexos con cárteles internacionales, ​como los mexicanos.

El narcotráfico es considerado el principal combustible que alimenta el conflicto interno de seis décadas en Colombia, que ha dejado más de 450.000 muertos.

Petro calificó la llamada con Trump de "amable" y aseguró que el presidente de Estados Unidos le dijo que era "un buen hombre".

Con información de Reuters