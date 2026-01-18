Funcionario iraní dice que muertes verificadas en las protestas ascienden al menos a 5.000

Imagen de archivo de autos ardiendo en una calle durante una protesta en Teherán, Irán.

Un ‍funcionario iraní dijo el domingo que las autoridades verificaron la muerte ‍de al menos ⁠5.000 personas en las protestas que vive Irán, entre ellas unos 500 miembros del personal de seguridad, y culpó a "terroristas y alborotadores armados" de matar a "iraníes inocentes".

El funcionario, que declinó dar su nombre debido a lo delicado del asunto, también ‌dijo a Reuters que algunos ⁠de los enfrentamientos más ⁠intensos y el mayor número de muertos se produjeron en las zonas kurdas del ‍noroeste de Irán, una región en la que los separatistas ⁠están activos y donde ‌los estallidos fueron de los más violentos en anteriores periodos de disturbios.

"No se espera que la cifra final de muertos aumente mucho", declaró el ‌funcionario, quien ‌añadió que "Israel y grupos armados extranjeros" habían apoyado y equipado a los que tomaron las calles.

Las autoridades iraníes suelen culpar de los ​disturbios a enemigos extranjeros, entre ellos Israel, archienemigo de la república islámica que lanzó ataques militares contra Irán en junio.

El grupo de defensa de los derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, declaró ‍el sábado que el número de víctimas mortales había alcanzado las 3.308, y que otros 4.382 casos estaban siendo examinados. El grupo dijo que confirmó más de ​24.000 detenciones.

El grupo de derechos de los kurdos iraníes Hengaw, con sede en Noruega, ha ​manifestado que algunos de los enfrentamientos más intensos durante las protestas que ⁠estallaron a finales de diciembre se produjeron en zonas kurdas del noroeste.

Con información de Reuters