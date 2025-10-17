Un enviado del Kremlin propone un "túnel Putin-Trump" para unir Rusia y EEUU

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se dan la mano durante una rueda de prensa tras su reunión para negociar el fin de la guerra en Ucrania, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardsoaska

17 oct (Reuters) -Rusia y Estados Unidos deberían construir un túnel ferroviario "Putin-Trump" bajo el estrecho de Bering para unir ambos países, desbloquear la exploración conjunta de recursos naturales y "simbolizar la unidad", ha sugerido un enviado del Kremlin.

La propuesta de Kirill Dmitriev, enviado del presidente Vladimir Putin en materia de inversiones y director del fondo soberano ruso RDIF, contempla un proyecto de construcción de 8.000 millones de dólares financiado por Moscú y "socios internacionales" para construir un enlace ferroviario y de carga de 112 kilómetros en menos de ocho años.

Dmitriev, que ha ayudado a encabezar una ofensiva de persuasión rusa diseñada para reavivar los lazos entre Estados Unidos y Rusia, lanzó la idea del túnel a última hora del jueves, después de que Putin hablara por teléfono con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y acordara reunirse en Budapest para tratar de encontrar una forma de detener la guerra en Ucrania.

LA PROPUESTA IMPLICARÁ A UNA EMPRESA PROPIEDAD DE MUSK

"El sueño de una conexión entre Estados Unidos y Rusia a través del estrecho de Bering refleja una visión perdurable, desde el ferrocarril Siberia-Alaska de 1904 hasta el plan ruso de 2007. El RDIF ha estudiado las propuestas existentes, incluido el ferrocarril EEUU-Canadá-Rusia-China, y apoyará la más viable", escribió Dmitriev en la red social X.

El estrecho de Bering, de 82 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, separa la región rusa de Chukotka de Alaska. La idea de unir ambos puntos existe desde hace al menos 150 años, con varios proyectos elaborados pero nunca realizados.

Dmitriev, que ha estrechado lazos con Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y ha hablado de la posibilidad de que las grandes energéticas estadounidenses tomen participaciones minoritarias en proyectos rusos en el Ártico, sugirió que el túnel podría ser construido por The Boring Company, una empresa estadounidense de construcción de túneles propiedad de Elon Musk.

"Imagina conectar Estados Unidos y Rusia, las Américas y Afro-Eurasia con el túnel Putin-Trump, un enlace de 70 millas que simboliza la unidad. Los costes tradicionales son de más de 65.000 millones de dólares, pero la tecnología de @boringcompany podría reducirlos a menos de 8.000 millones de dólares. Construyamos un futuro juntos", escribió Dimitriev a Musk en X.

No hubo respuesta pública inmediata a la idea por parte de Musk o Trump.

Dmitriev dijo que una idea similar —construir un "Puente Mundial de la Paz Kennedy-Khrushchev"— se había planteado durante la Guerra Fría y publicó un boceto de la época de la ruta que podría haber tomado, junto con un gráfico que muestra la ruta que el nuevo túnel podría tomar entre Chukotka y Alaska.

"El RDIF ya ha invertido y construido el primer puente ferroviario Rusia-China de la historia. Ha llegado el momento de hacer más y conectar los continentes por primera vez en la historia de la humanidad. Ha llegado el momento de conectar Rusia y Estados Unidos", dijo Dmitriev.

