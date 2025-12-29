Putin dice al ejército que siga adelante con la campaña para tomar la región meridional de Ucrania

El Presidente ruso Putin preside una reunión en Moscú

‍El presidente ruso, Vladimir Putin, instó el lunes a su ejército a seguir adelante con la ‍campaña para hacerse con ⁠el control total de la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, después de que un comandante ruso afirmó que las fuerzas de Moscú se encontraban a 15 kilómetros de su mayor ciudad.

Putin hizo estos comentarios un día después de hablar con su par estadounidense, Donald Trump, sobre las perspectivas de un acuerdo de ‌paz en Ucrania y lo hizo en ⁠una reunión televisada del Kremlin ⁠con altos mandos militares y Andrei Belousov, ministro de Defensa.

El coronel general Mijail Teplinsky, comandante de la agrupación militar ‍rusa del Dniéper, dijo a Putin que las fuerzas rusas se están acercando a ⁠la ciudad de Zaporiyia, que ‌antes de la guerra tenía una población de más de 700.000 personas.

La amplia región de Zaporiyia -de la que Moscú controla cerca del 75%- es una de las cuatro provincias ucranianas que Putin reclamó ‌como parte ‌de Rusia en 2022, una medida denunciada por Kiev y muchos países occidentales como una apropiación ilegal de tierras.

"Las unidades (rusas) de primera línea se encuentran a unos 15 kilómetros de ​las afueras del sur de la ciudad de Zaporiyia", dijo Teplinsky a Putin, quien respondió:

"Comprendemos y somos conscientes de que el enemigo situado justo enfrente de ustedes lleva muchos años preparando su defensa, y sabemos lo difícil que es la situación allí. Pero, a pesar de todo, ‍están logrando cumplir las tareas a las que se enfrenta la agrupación", comentó.

El jefe del Kremlin dijo a Teplinsky que quiere más de lo mismo: "En un futuro próximo, es necesario continuar la ofensiva, junto con la agrupación ​del Este para liberar Zaporiyia".

El general Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor ruso, informó antes a Putin que las ​fuerzas de Moscú estaban avanzando a lo largo de casi toda la línea del frente, mientras que ⁠las tropas de Kiev están centradas en la defensa e intentan contraatacar.

Con información de Reuters