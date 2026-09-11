Quintela inauguró un nuevo Parque Solar y La Rioja avanza hacia un modelo energético más sustentable en todo el territorio

En el marco de las políticas energéticas que impulsa el Gobierno de La Rioja, Ricardo Quintela encabezó la inauguración de un nuevo parque solar de 100 Kw clave para el desarrollo de Villa Unión. Una vez más, la provincia apuesta a la energía renovable para el desarrollo del territorio.

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"Seguimos apostando por una provincia que produce, que invierte en energías limpias y que piensa su desarrollo de manera sostenible", detalló el mandatario en su cuenta personal X. La misma contribuye al abastecimiento del alumbrado público, abarata costos y cuida el medio ambiente del municipio.

La planta solar, ubicada a la vera de la Ruta Nacional N.º 76, forma parte del Programa Municipios Sustentables y se enmarca en la estrategia provincial de fortalecer la infraestructura de energías renovables en el interior riojano.

La meta del programa es optimizar el gasto público mediante la incorporación gradual de fuentes de generación limpia en los distintos departamentos.

Un programa que ahorra y no contamina

Desde la gestión provincial remarcaron que los parque solares que vienen inaugurando apuntan a promover un modelo de desarrollo sustentable articulado con las necesidades de cada comunidad.

La importancia de la energía solar también radica en el hecho de ser una "energía limpia" que no contamina porque no produce gases de efecto invernadero ni residuos contaminantes que dañen el aire, agua o el resto del medio ambiente. Es una energía obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol.

Parques solares en La Rioja

La Rioja cuenta con un total de 14 parque solares distribuidos en su territorio, a los que se suman nuevas plantas inauguradas recientemente, tanto en agosto como en septiembre.

En el marco del 379.° aniversario de Olta, el gobernador Quintela inauguró este mes de septiembre un parque solar en la cabecera del departamento General Belgrano. Durante el acto oficial el mandatario destacó el impacto económico que tendrá la iniciativa en la administración local, señalando que implicará "un abaratamiento del costo de la energía para el municipio".

Previamente, en el mes de agosto, se había inaugurado una obra similar en Chamical: el Parque Solar 21 de Agosto. Esta instalación de generación renovable aporta 100 kW a la red provincial y permite abastecer entre el 10% y el 13% del consumo destinado al alumbrado público de la ciudad.

Para maximizar la captación de radiación en la región, el complejo tecnológico de Chamical utiliza paneles solares bifaciales montados sobre estructuras de acero galvanizado.