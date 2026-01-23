Quintela avanza en una agenda de trabajo común con municipios para este 2026: todos los detalles

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, mantuvo una reunión de trabajo con la intendenta del departamento Famatina, Adriana Olima, con el objetivo de coordinar acciones de gestión y definir prioridades para el año en curso, en el marco de una agenda de articulación permanente entre la Provincia y los municipios.

Del encuentro participaron también integrantes del equipo de la jefa comunal y el secretario general de la Gobernación, Ricardo Herrera. La reunión se inscribió en la ronda de contactos que el mandatario provincial viene llevando adelante con intendentes e intendentas de todo el territorio riojano para fortalecer el trabajo conjunto y ordenar las políticas públicas en cada departamento.

“Estamos conversando con cada intendente y sus equipos para avanzar de manera conjunta y organizada en todo el territorio provincial”, expresó Quintela, quien compartió detalles del encuentro a través de sus redes sociales. En ese sentido, destacó la importancia de construir una agenda común que permita atender las demandas locales y planificar acciones de mediano y largo plazo.

Durante la reunión, se abordaron las principales necesidades del departamento Famatina y se analizaron las prioridades de gestión para este año, con foco en el desarrollo territorial y la respuesta a las urgencias de la comunidad.

Quintela valoró especialmente el rol de los gobiernos locales y la tarea que realizan en territorio, al tiempo que agradeció el compromiso del equipo municipal. Finalmente, ratificó la voluntad del Gobierno provincial de continuar trabajando de manera coordinada con el municipio para brindar respuestas concretas a los vecinos y vecinas de Famatina.

La Rioja aceleró obras clave

La vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, volvió a la ciudad de Chepes para acompañar a las familias afectadas por el fuerte temporal, supervisar el avance de los trabajos y reforzar la asistencia al municipio con la entrega de equipamiento clave para acelerar las tareas en el territorio.

Durante la recorrida, Madera visitó la cabecera departamental y la zona de La Paz, donde constató las intervenciones que se vienen realizando desde los primeros días posteriores a la tormenta. Las acciones estuvieron enfocadas principalmente en atender viviendas dañadas y en restablecer la transitabilidad, garantizando la circulación y el acceso a los distintos barrios mientras continúan las obras de recuperación.

En ese marco, se anunció además el inicio de la obra del Canal de Desagüe Este, una intervención estructural que apunta a mejorar el escurrimiento del agua y prevenir futuras situaciones similares ante eventos climáticos intensos. A esto se sumó la entrega de equipamiento al municipio, destinado a fortalecer el trabajo de las cuadrillas locales.

“Volvimos después de un par de días para ver cómo avanzan los trabajos, seguir coordinando y acompañar a nuestra gente”, expresó la vicegobernadora. Madera destacó la labor de los equipos que actuaron desde el primer momento y subrayó que, si bien resta trabajo por delante, comienza una etapa clave de reconstrucción y planificación para la comunidad.