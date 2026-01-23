Rusia acuerda próximos pasos con los enviados de EEUU, pero dice que el territorio es clave

El presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión con el enviado especial del presidente de EEUU, Donald Trump, Steve Witkoff, el yerno Jared Kushner y Josh Gruenbaum, comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de EEUU, en Moscú, Rusia

Por Dmitry Antonov y ‍Mark Trevelyan

MOSCÚ, 23 ene (Reuters) - Rusia anunció que mantendrá conversaciones sobre seguridad con Estados Unidos y Ucrania el viernes en Abu Dabi, pero ‍advirtió, tras una reunión nocturna ⁠entre el presidente Vladimir Putin y tres enviados estadounidenses, que no sería posible una paz duradera a menos que se resolvieran las cuestiones territoriales.

Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, dijo a la prensa que las conversaciones, que comenzaron poco antes de medianoche y duraron unas cuatro horas, habían sido "sustantivas, constructivas y muy francas".

Dijo que el almirante ruso Igor Kostiukov encabezaría el equipo de Moscú en las conversaciones a tres bandas sobre seguridad, y que el ‌enviado de inversiones Kirill Dmitriev se reuniría por separado para ⁠tratar cuestiones económicas con Steve Witkoff, el ⁠enviado del presidente Donald Trump.

Sin embargo, al esbozar los próximos pasos, Ushakov no llegó a proclamar ningún gran avance.

"Lo más importante es que durante estas ‍conversaciones entre nuestro presidente y los estadounidenses, se reiteró que sin resolver la cuestión territorial de acuerdo con ⁠la fórmula acordada en Anchorage, no hay ‌esperanza de lograr un acuerdo a largo plazo", dijo, refiriéndose a la cumbre entre Trump y Putin del año pasado en Alaska.

Ushakov dijo que Putin subrayó que Rusia estaba "sinceramente interesada" en una solución diplomática.

Sin embargo, añadió: "Hasta que esto se logre, Rusia seguirá persiguiendo sistemáticamente los objetivos ‌de la ‌operación militar especial. Esto es especialmente cierto en el campo de batalla, donde las fuerzas armadas rusas tienen la iniciativa estratégica".

Ucrania está soportando el invierno más duro de la guerra, mientras Rusia lanza intensos ataques con misiles y drones contra su infraestructura ​energética. Con temperaturas muy por debajo del punto de congelación, cientos de miles de personas en Kiev y otras ciudades han sufrido largos cortes de electricidad y se han quedado sin calefacción.

Ucrania afirma que esto demuestra que Putin no tiene ningún interés real en la paz, algo que Moscú niega. Dice que los avances graduales de Rusia han tenido un coste enorme.

NUEVO PARTICIPANTE DE ‍EEUU EN LAS CONVERSACIONES

Putin, Ushakov y Dmitriev participaron en las conversaciones por la parte rusa.

En el lado estadounidense, Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner, que se reunió por última vez con Putin en el Kremlin a principios de diciembre, estuvieron acompañados por Josh Gruenbaum, recién nombrado por Trump asesor principal ​de su Junta de Paz, que tratará de abordar los conflictos mundiales.

Las conversaciones fueron la última etapa de la campaña de Trump para poner fin al ​conflicto más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que se acerca al final de su cuarto año.

Con información de Reuters