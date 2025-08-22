Reino Unido recurrirá la decisión judicial que obliga a expulsar de un hotel a solicitantes de asilo

FOTO DE ARCHIVO. Unos hombres pasan por delante del hotel The Bell, tras la sentencia del martes del Tribunal Superior de Londres que concedió una medida cautelar para impedir que los solicitantes de asilo sean alojados en el lugar, en Epping, Reino Unido

El Gobierno británico intentará recurrir una sentencia judicial que obligará a desalojar a los solicitantes de asilo de un hotel que se ha convertido en foco de protestas antiinmigración, declaró el viernes el ministro de Seguridad, Dan Jarvis.

El Bell Hotel de Epping, al norte de Londres, ha sido testigo durante semanas de manifestaciones y protestas contra la inmigración desde que un solicitante de asilo etíope que vivía en el hotel fue acusado el mes pasado de agresión sexual. Él niega los cargos.

El Gobierno laborista del primer ministro británico, Keir Starmer, se ha comprometido a poner fin a la costosa práctica de alojar en hoteles de todo el país a los miles de solicitantes de asilo que llegan en pateras, pero ha dicho que lo hará de forma gradual.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El éxito de la acción legal emprendida por el ayuntamiento de Epping para expulsar a los inmigrantes del Bell Hotel ha animado a otros ayuntamientos a plantearse medidas similares y a presionar al Gobierno para que cumpla con su obligación legal de proporcionar alojamiento a los solicitantes de asilo.

"Vamos a cerrar todos los hoteles de asilo en este Parlamento", dijo Jarvis a las emisoras. "Pero hay que hacerlo de forma ordenada y gestionada, y por eso hemos tomado la decisión de recurrir la sentencia judicial".

Cientos de personas han protestado frente al Bell Hotel en las últimas semanas, y 16 de ellas han sido acusadas en relación con lo que la policía calificó de desorden criminal. Se han celebrado protestas similares ante otros hoteles que alojan a migrantes.

Starmer se ha enfrentado a críticas por su política de inmigración después de que las cifras oficiales del jueves mostraran que las solicitudes de asilo han alcanzado un nivel récord, y que el número de migrantes alojados en hoteles es mayor que hace un año.

La inmigración ha superado a la economía como principal problema para los ciudadanos británicos, según al menos dos de los estudios que se realizan periódicamente para conocer las preocupaciones de los votantes.

Con información de Reuters