Por Alexander Cornwell ​y Maya Gebeily

TEL AVIV/BEIRUT, 12 ago (Reuters) - Israel y Líbano han acordado que el Reino ‌Unido, Italia, Suiza e ‌Indonesia sean posibles participantes en un mecanismo propuesto que podría suponer el despliegue de tropas extranjeras en territorio libanés para verificar el desarme de Hezbolá, según afirmaron fuentes próximas al proceso.

Esta lista de candidatos surgió de las conversaciones ​mediadas por Estados ⁠Unidos celebradas en Roma la semana pasada, ‌la última ronda de negociaciones entre ⁠Israel y Líbano sobre la ⁠aplicación de un acuerdo de junio que vincula la retirada gradual israelí de su vecino del ⁠norte al desarme de Hezbolá.

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Estos países podrían ​ayudar a definir el alcance del ‌mecanismo, proporcionar personal para ‌supervisar su aplicación o aportar tropas para ⁠observar o participar en las inspecciones destinadas a verificar el desarme, según indicaron tres fuentes.

Un funcionario libanés dijo el viernes a Reuters que ​Israel ‌y Líbano habían acordado una lista de posibles países que podrían enviar tropas para verificar el desarme, pero se negó a identificarlos, alegando que Estados Unidos decidiría ⁠cuáles de ellos participarían.

A fines de junio, Israel y Líbano acordaron un marco mediado por Estados Unidos como parte de los esfuerzos de Washington para poner fin a la última ronda de conflicto en la zona, desencadenada en marzo cuando Hezbolá —respaldado por ‌Irán— atacó territorio israelí en respuesta a la guerra contra Irán.

Una fuente con conocimiento directo del asunto afirmó que las conversaciones en torno a los países preseleccionados están en una fase inicial, pero ‌se mostró "cautamente optimista" respecto a que la iniciativa siga adelante.

La oficina del primer ministro israelí, la presidencia ‌libanesa y ⁠los ministerios de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Italia e Indonesia no respondieron ​de inmediato a las solicitudes de comentarios. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza no hizo comentarios de inmediato.

(Editado en español por Carlos Serrano)