FOTO DE ARCHIVO: Reunión del Gabinete un día después del anuncio de la dimisión de Starmer en Downing Street

Reino ​Unido descartará los planes de sustituir sus antiguos destructores y, en su lugar, adquirirá al menos seis "buques de ‌combate comunes" que servirán ‌como centros de control para sistemas no tripulados, informó el domingo el Ministerio de Defensa.

Los seis destructores Tipo 45 de la Marina Real Británica deben retirarse del servicio a finales de 2038, y los planes originales preveían su sustitución por una clase Tipo 83 de nueva generación.

Sin embargo, en ​el marco del tan ⁠esperado Plan de Inversión en Defensa, los buques de ‌guerra serán sustituidos ahora por buques de combate ⁠comunes (CCV) híbridos, lo que refleja un ⁠cambio más amplio hacia la guerra con drones y las capacidades de primera línea.

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"Estas embarcaciones de combate comunes proporcionarán a ⁠nuestros dedicados marineros buques híbridos diseñados y construidos para ​hacer frente a las crecientes amenazas a ‌las que nos enfrentamos", dijo ‌el secretario de Defensa, Dan Jarvis, en un comunicado.

"Desarrollados con ⁠la colaboración de innovadores británicos excepcionales, los nuevos buques se construirán en el Reino Unido, lo que generará empleo en todo el país y dotará a la Marina Real ​de una ‌capacidad adaptada a la guerra moderna".

El ministerio señaló que los CCV coordinarán los sistemas no tripulados en el aire, en la superficie y bajo el mar.

Se prevé que la entrega tenga lugar a partir ⁠de principios de la década de 2030 y, una vez en servicio, los buques operarán junto a fragatas tripuladas, así como a otros buques autónomos previstos.

A principios de este mes, el exministro de Defensa John Healey dimitió tras los desacuerdos sobre el Plan de Inversión en Defensa, que establecerá la financiación para el ‌equipamiento y los servicios militares. Afirmó que el Gobierno no había comprometido los recursos necesarios para garantizar la seguridad de Gran Bretaña.

Desde que asumió el cargo, Jarvis ha tratado de reorientar el plan hacia las prioridades a corto plazo, entre las que ‌se incluyen nuevas lanchas de alta velocidad para los comandos y drones de ataque avanzados.

El secretario de Vivienda, Steve Reed, dijo el ‌domingo que la ⁠tan esperada estrategia se daría a conocer en los próximos días.

"Tenemos que estar preparados para cualquier ​guerra futura y para cómo será, no para cómo fue la última guerra", declaró Reed a Sky News.

Con información de Reuters