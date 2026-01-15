“No es modernización, es ajuste”: fuerte rechazo de ATSA La Rioja a la reforma laboral de Milei

El proyecto de Ley de Reforma Laboral, impulsado por el gobierno de Javier Milei, y que se tratará en el Senado de la Nación en febrero, sigue generando críticas. En este caso, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) La Rioja manifestó su total oposición al proyecto del Gobierno Nacional.

A través de un comunicado oficial, ATSA La Rioja expresó su preocupación y sostuvo: “Advertimos a la comunidad y a nuestros afiliados que esta medida no representa una «modernización», sino un ataque directo al corazón del sistema solidario de salud: las Obras Sociales Sindicales”.

“El punto más crítico de esta reforma es la reducción de la contribución patronal destinada a las obras sociales, que pasaría del 6% al 5%. Esta aparente reducción de «costos» para los empresarios se traduce en una pérdida millonaria de recursos (estimada en más de 100.000 millones de pesos mensuales a nivel nacional) que financian las prestaciones médicas de millones de familias argentinas”, agregó el documento.

En este contexto, desde ATSA La Rioja denuncian que el proyecto libertario "pone en riesgo el PMO (Programa Médico Obligatorio)", ya que con menos ingresos, "las obras sociales no podrán sostener el costo de las prestaciones básicas, medicamentos y tratamientos de alta complejidad que hoy están garantizadas”.

Además, consideran que la iniciativa afecta a los sectores más vulnerables: “El desfinanciamiento impacta directamente en la cobertura de discapacidad, que hoy consume casi el 90% del Fondo Solidario de Redistribución”.

También denuncian que “esta reforma es una transferencia directa desde la salud de los trabajadores hacia la rentabilidad empresarial. Menos aporte patronal significa menos salud para el empleado”, advirtiendo que los cambios propuestos podrían debilitar el sistema de Obras Sociales Sindicales y afectar directamente la cobertura sanitaria de los afiliados.

En este sentido, para ATSA, la reforma laboral también genera preocupación por su impacto en la protección de las familias trabajadoras: “Al debilitar a las Obras Sociales Sindicales, los trabajadores podrían verse obligados a depender de un sistema público de salud ya saturado o a recurrir a prepagas privadas cuyos costos son inalcanzables para el salario promedio, lo que dejaría a gran parte de la población en una situación de vulnerabilidad sanitaria”.

​En estado de alerta y movilización

De esta manera, la asociación de trabajadores enfatiza: “La salud es un derecho humano fundamental, no una variable de ajuste fiscal. El sistema de obras sociales es el único que garantiza equidad: donde el que más gana ayuda al que menos tiene, y el sano sostiene al enfermo. Romper este equilibrio es condenar a miles de argentinos a la desprotección sanitaria”.

Para finalizar, los sindicatos exigieron a los legisladores que defiendan el sistema de seguridad social y se abstengan de aprobar leyes que puedan desmantelar el derecho a la salud de los trabajadores, quienes día a día sostienen el sistema sanitario de la provincia y del país.