Putin y Trump no apoyan la idea de Europa y Ucrania de un alto al fuego temporal, dice el Kremlin

El Kremlin dijo el domingo que el presidente ruso, Vladímir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, no apoyan la propuesta europeo-ucraniana de un alto el fuego temporal antes de un acuerdo, y que Moscú cree que Kiev debe tomar una decisión sobre Donbás.
El asesor de política exterior del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo que Putin y Trump conversaron durante 1 hora y 15 minutos a petición de Trump, antes de la reunión que tendrá en Miami con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
"Lo principal es que los presidentes de Rusia y Estados Unidos tienen opiniones similares en cuanto a que la opción de un alto el fuego temporal propuesta por los ucranianos y los europeos, con el pretexto de preparar un referéndum o con otros pretextos, solo conduce a una prolongación del conflicto y está cargada de nuevas hostilidades", dijo Ushakov.
Ushakov dijo que para que las hostilidades terminen, Kiev necesita tomar una "decisión audaz" en línea con las discusiones ruso-estadounidenses sobre Donbás.
"Dada la situación actual en los frentes, tendría sentido que el régimen ucraniano tomara esta decisión respecto a Donbás".
Con información de Reuters