FOTO DE ARCHIVO-Cumbre del Consejo Económico Supremo Euroasiático en San Petersburgo

El Kremlin dijo el domingo que el presidente ‍ruso, Vladímir Putin, ⁠y el estadounidense, Donald Trump, no apoyan la propuesta europeo-ucraniana de un alto el fuego temporal antes de un acuerdo, y que Moscú cree que Kiev debe tomar una decisión sobre ‌Donbás.

El asesor de política ⁠exterior del Kremlin, ⁠Yuri Ushakov, dijo que Putin y Trump conversaron durante 1 hora ‍y 15 minutos a petición de Trump, antes ⁠de la reunión que ‌tendrá en Miami con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Lo principal es que los presidentes de Rusia y Estados ‌Unidos ‌tienen opiniones similares en cuanto a que la opción de un alto el fuego temporal propuesta por ​los ucranianos y los europeos, con el pretexto de preparar un referéndum o con otros pretextos, solo conduce a una prolongación del conflicto y está cargada de ‍nuevas hostilidades", dijo Ushakov.

Ushakov dijo que para que las hostilidades terminen, Kiev necesita tomar una "decisión audaz" en línea con las discusiones ​ruso-estadounidenses sobre Donbás.

"Dada la situación actual en los frentes, tendría sentido ​que el régimen ucraniano tomara esta decisión respecto a ⁠Donbás".

Con información de Reuters