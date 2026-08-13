Putin visita por primera vez una isla reclamada por Japón y Tokio protesta

El presidente ruso Vladimir Putin visita el crucero lanzamisiles "Varyag" mientras observa un ejercicio militar de la Flota del Pacífico, en la región de Sajalín, en el extremo oriente ruso

El ​presidente ruso, Vladímir Putin, visitó Iturup, una isla reclamada por Japón situada al final del archipiélago ‌de las Kuriles, cerca ‌de la isla de Hokkaido, según informaron este jueves los medios de comunicación rusos, un día después de que Corea del Norte, país aliado, llevara a cabo importantes maniobras navales y un lanzamiento de misiles.

Moscú y Tokio nunca firmaron un tratado de paz ​formal tras la ⁠Segunda Guerra Mundial, ya que el principal escollo ‌era la disputa territorial sin resolver sobre ⁠las islas, a las que ⁠Japón denomina "Territorios del Norte".

Durante el viaje, que la agencia estatal de noticias TASS describió como la primera visita en ⁠persona de Putin a la cadena de ​islas, visitó la planta de procesamiento ‌de pescado de Yasny, en ‌Iturup, tras supervisar las maniobras navales en el ⁠Lejano Oriente ruso.

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El ministro de Asuntos Exteriores de Japón protestó contra la visita de Putin en la red social X.

"Los Territorios del Norte, incluida Etorofu, son ​territorio ‌inherente de Japón tanto desde el punto de vista histórico como en virtud del derecho internacional", afirmó Toshimitsu Motegi. "Japón protesta enérgicamente por esta visita".

Las imágenes del canal de televisión Vesti mostraban ⁠a Putin, vestido con un traje oscuro, de pie en una sala contemplando dos grandes ejemplares de atún y fletán sobre una mesa, mientras dos funcionarios hablaban sobre la pesca y el comportamiento migratorio de los peces. También se detuvo para probar las huevas de pescado ‌locales.

"¡Qué tiempo tan estupendo hace aquí, como en un complejo turístico!", comentó Putin a un grupo de vecinos de Iturup. "¡Y nosotros que pensábamos que lo había organizado usted!", bromeó una mujer.

La visita ocurre tras el lanzamiento, el miércoles, ‌de un misil balístico por parte de Corea del Norte, país aliado, hacia aguas situadas al este de la ‌península coreana, a ⁠pocos días de las importantes maniobras militares conjuntas de Seúl y Washington, denunciadas desde ​hace tiempo por Pionyang.

Con información de Reuters