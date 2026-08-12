Putin dice que Rusia responderá de la misma manera si la UE confisca buques rusos

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el miércoles que Rusia responderá de la misma manera si los países europeos confiscan buques mercantes rusos, según la agencia estatal de noticias TASS.
Estas declaraciones se producen en un momento en que la UE intensifica la presión sobre la denominada flota fantasma de Rusia, ampliando las sanciones contra cientos de buques y deteniendo algunos de ellos, junto con sus tripulaciones, para someterlos a controles. Algunos Gobiernos europeos han afirmado que están estudiando medidas marítimas más estrictas contra los buques sospechosos de eludir las sanciones.
Según TASS, Putin se refirió a esas medidas diciendo: "Por supuesto, esto no es más que piratería y bandolerismo. Y si realmente se lleva a la práctica, nos veremos obligados a responder de la misma manera".
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Putin dijo que cualquier acción de represalia rusa no se limitaría a aquellas aguas en las que se hubieran incautado buques rusos, sino que "se llevará a cabo donde lo consideremos necesario y apropiado", según TASS.
Putin hizo estas declaraciones desde la isla de Sajalín, en el extremo oriental de Rusia, donde está presenciando unas maniobras militares. TASS también le citó acusando a la OTAN de abrirse paso en la región de Asia-Pacífico y de generar tensión en el Ártico.
"La OTAN está penetrando en la región, se están formando nuevos bloques político-militares y se están desplegando, o está previsto que desplieguen, nuevos sistemas de armamento que suponen una amenaza para Rusia", afirmó, según la agencia.
Con información de Reuters