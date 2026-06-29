Putin dice que continuará con la ofensiva en Ucrania pese a las propuestas de Kiev

FOTO DE ARCHIVO: Residentes observan una casa particular en llamas tras un ataque con drones rusos durante la noche, en medio de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Zaporiyia, Ucrania

El presidente ​Vladímir Putin dijo el domingo que Rusia seguirá adelante con su objetivo militar de conquistar por completo cuatro regiones ucranianas, rechazando una nueva propuesta de Ucrania para frenar las hostilidades en una guerra ‌que ya dura más de cuatro años.

En una ‌entrevista concedida a la televisión estatal rusa, Putin también señaló que Rusia necesitaba reforzar su capacidad de defensa aérea para contrarrestar los intensificados ataques con drones ucranianos dirigidos principalmente contra su industria petrolera. Dijo que Rusia estaba gestionando bien los problemas de suministro de combustible relacionados con los ataques ucranianos.

Putin reconoció ese mismo domingo, en una reunión celebrada en el Kremlin con ministros del Gobierno y otros altos cargos, que los ataques habían provocado escasez de combustible en varias regiones rusas, pero que estaban gestionando la situación.

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En la entrevista, Putin señaló que ​Ucrania había propuesto una suspensión ⁠mutua de los ataques de largo alcance como un paso hacia la paz. Sin embargo, Moscú lo ‌consideraba un medio para aliviar la presión sobre las fuerzas de Kiev en la línea ⁠del frente de 1.250 kilómetros que separa a ambas partes ⁠y no se dejaría distraer por ello.

"Está claro por qué se hace esta propuesta, ya que nuestros contraataques en lo más profundo del territorio ucraniano son mucho más fuertes, tienen mayor impacto y son, francamente, más destructivos", dijo ⁠Putin.

"Dada su catastrófica escasez de personal, las Fuerzas Armadas ucranianas parecen creer que esto podría ser ​su salvación. Pero salvar al régimen de Kiev no forma parte de nuestros ‌planes".

La oficina del presidente ucraniano Volodímir Zelenski no respondió ‌de inmediato a una solicitud, enviada a altas horas de la noche en Ucrania, para que ⁠comentara las declaraciones de Putin.

Zelenski escribió este mes una carta abierta a Putin en la que proponía una reunión cara a cara, que el líder ruso rechazó.

En la entrevista televisiva, Putin dijo que los ataques ucranianos "tenían como objetivo desviar nuestra atención y nuestras fuerzas de la consecución de los objetivos principales: la liberación completa del Dombás ​y Novorossiya", en ‌referencia a las dos regiones del Dombás y a las regiones adyacentes de Zaporiyia y Jersón.

Putin lleva mucho tiempo insistiendo en que Ucrania abandone sus posiciones restantes en la región de Donetsk, en el Dombás, como condición clave para cualquier acuerdo de paz. Siete meses después de su invasión de 2022, Rusia se anexionó las cuatro regiones: las regiones de Donetsk y Lugansk en ⁠el Dombás, así como Jersón y Zaporiyia, que solo controla parcialmente.

ATAQUES CON DRONES UCRANIANOS

Al referirse a la campaña de drones de medio y largo alcance de Ucrania, Putin dijo: "La primera tarea es aumentar de forma rápida y significativa la producción de aquellos sistemas de defensa aérea que más se necesitan".

"Todos los ataques, independientemente de dónde alcancen nuestras infraestructuras, no afectan en absoluto a la situación en el frente, en la línea de contacto", dijo.

Putin señaló que Rusia esperaba que se reanudaran los esfuerzos diplomáticos liderados por EEUU para poner fin a la guerra y que los enviados estadounidenses ‌Steve Witkoff y Jared Kushner volvieran a visitar Moscú una vez que se resolviera la "fase crítica" del conflicto entre EEUU e Israel con Irán.

Pareció estar de acuerdo con los comentarios realizados la semana pasada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el sentido de que no se había alcanzado ningún acuerdo formal en las conversaciones que Putin mantuvo el año pasado en Alaska con el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque sí se habían debatido propuestas ‌estadounidenses.

"Nadie firmó nada, pero hablamos de ciertas posibilidades para poner fin al conflicto en Ucrania", dijo Putin.

Según él, la parte estadounidense había solicitado concesiones que, según dijo, figuraban en las propuestas presentadas por los estadounidenses durante las conversaciones.

En sus declaraciones, ‌Putin también sugirió que el ⁠presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, con quien mantuvo dos días de conversaciones esta semana, podría colaborar en las negociaciones de paz.

No hizo referencia alguna a las acusaciones de Ucrania de que ​Rusia estaba intentando involucrar aún más a Bielorrusia en el conflicto. Bielorrusia permitió que su territorio se utilizara para lanzar la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, pero Lukashenko se ha comprometido a no enviar fuerzas al combate.

Con información de Reuters