Con un panorama nacional adverso, el gobernador Insfrán instó a sus funcionarios a redoblar esfuerzos en Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó un almuerzo de fin de año junto a funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores provinciales del Partido Justicialista, intendentes, presidentes de Comisiones de Fomento y concejales de todo el territorio. El ecuentro que se desarrolló en las instalaciones del Club San Martín de la ciudad Capital, se instó a sus funcionarios a redoblar esfuerzos en Formosa por el panorama nacional.

"En Formosa, como había dicho el gobernador Insfrán, se seguirá poniendo énfasis en la salud, la educación y la seguridad", aseguró el diputado provincial Hugo Arrúa en diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), y afirmó que se pudieron encontrara y agradecer "el esfuerzo de los compañeros, cargados de esa energía muy especial que tienen los peronistas cuando están juntos y más todavía con el conductor -en referencia a Insfrán”.

Arrúa señaló que el almuerzo sirvió también para redoblar los esfuerzos de cara al futuro, al advertir que "se vienen años difíciles" para la Argentina. No obstante, remarcó que no se detendrá la marcha de la gestión del Gobierno provincial ni de la militancia justicialista, y subrayó que se continuará "con el fortalecimiento del proyecto provincial".

"Se seguirá" en la misma línea de acción, afirmó el legislador, quien además se refirió al Presupuesto Provincial 2026 aprobado este lunes en la Legislatura. En ese sentido, sostuvo que dicho presupuesto "evidencia una total diferencia con el Presupuesto Nacional", el cual garantiza un profundo ajuste en áreas como educación, ciencia y tecnología, así como en el sector que atiende a las personas con discapacidad.y concluyó que el Presupuesto Provincial.

El apoyo al gobernador Insfrán

Durante este encuentro de camaradería, figuras como Celia Robles, de Villa Escolar, y José Lezcano, de Misión Laishí, destacaron la intensidad de las actividades desarrolladas y la importancia de las palabras del mandatario, quien trazó los lineamientos estratégicos para el próximo año. El consenso general subrayó la necesidad de mantener la planificación y el trabajo unido entre todas las instituciones locales para enfrentar los desafíos venideros.

La estabilidad económica de la provincia fue un punto clave de la reunión, y resaltó la administración de cuentas ordenadas con superávit que permite la continuidad de la obra pública en el interior. Ariel Caniza, intendente de Clorinda, señaló que la aprobación del Presupuesto Provincial otorga previsibilidad y factibilidad financiera a los municipios para cumplir con sus compromisos en 2026.

Por su parte, Víctor Adolfo Pérez, de Pozo de Maza, reafirmó el compromiso de los dirigentes de seguir con la lucha de manera conjunta bajo la conducción del gobernador, que prioriza la unidad ante el contexto nacional. Los mandatarios locales, entre ellos Julio Murdoch de Laguna Naineck y Ernesto Heizenreder de Herradura, expresaron que el encuentro fortaleció el espíritu de resistencia frente a las dificultades que atraviesa el país.

En ese marco, resaltaron que la conducción política de Insfrán se basa en premisas de justicia social y solidaridad, elementos que consideran fundamentales para sostener el bienestar de sus pueblos. Con una mirada puesta en el futuro, el arco dirigente concluyó la jornada con un mensaje de aliento para encarar el 2026 bajo un modelo que prioriza el compromiso social y el apoyo mutuo.