Un tribunal surcoreano condena a 5 años de cárcel al expresidente Yoon por obstrucción a la justicia

FOTO DE ARCHIVO: Una manifestante de extrema derecha grita un eslogan de apoyo al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol, antes de que un autobús que lo transporta llegue a un tribunal de Seúl, Corea del Sur

Un tribunal surcoreano condenó el viernes ‍al ⁠expresidente Yoon Suk-yeol a cinco años de prisión por cargos que incluían la obstrucción de intentos de arrestarle tras su fallido intento de imponer la ‌ley marcial.

El Tribunal ⁠del Distrito ⁠Central de Seúl declaró a Yoon culpable de obstruir ‍a las autoridades en la ejecución ⁠de una ‌orden de arresto relacionada con su declaración de ley marcial en diciembre de 2024, ‌según ‌mostró la retransmisión en directo de la sentencia.

También fue declarado culpable de ​cargos que incluyen la falsificación de documentos oficiales y el incumplimiento del proceso legal requerido para la ley marcial.

La sentencia ‍es la primera relacionada con los cargos penales a los que se enfrenta Yoon por ​su fallida declaración de la ley marcial.

La sentencia ​puede recurrirse.

Con información de Reuters