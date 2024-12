Presidenta Boluarte rechaza nuevas investigaciones y carga contra fiscal general de Perú

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó el jueves acusaciones de haber ocultado a un político prófugo de la justicia, un día antes de que la fiscalía realice la reconstrucción del recorrido de vehículos oficiales al sur de Lima en una investigación sobre el caso.

Boluarte, en un sorpresivo mensaje nocturno televisado, negó además haberse sometido a una intervención estética en junio, por la cual es investigada también por la fiscalía por presunto abandono de su cargo debido al presunto proceso quirúrgico.

"Es penoso advertir como esos escenarios hipotéticos y leyendas mediáticas son acogidas por el Ministerio Público para crear historietas para sus carpetas fiscales", dijo Boluarte, rodeada de casi todos sus ministros en Palacio de Gobierno.

La fiscalía ha programado para el viernes una diligencia de verificación del recorrido de los vehículos que llevaron a Boluarte a fines de febrero a un balneario al sur de Lima, donde habría estado escondido el político marxista Vladimir Cerrón.

Cerrón, cuyo partido llevó al poder en el 2021 a Pedro Castillo y a su sucesora Boluarte, está prófugo desde hace más de un año tras una condena a prisión acusado de corrupción.

Boluarte pidió a la fiscal general, Delia Espinoza, que la cite para declarar sobre el caso. "Yo no oculto a delincuentes", dijo. "Señora fiscal cíteme a declarar y no contribuya con actuaciones irresponsables ajenas a este proceso", acotó.

La mandataria rechazó asimismo las investigaciones sobre un presunto abandono de cargo tras un procedimiento médico.

"No fue intervención estética, fue una intervención necesaria e imprescindible para mi salud, por funcionalidad respiratoria que no me generó ningún tipo de incapacidad", dijo.

Boluarte, cuya popularidad ha caído a niveles históricos, enfrenta otras investigaciones de la fiscalía como el del presunto delito de "cohecho" y enriquecimiento ilícito vinculado a un caso de uso indebido de relojes de lujo Rolex.

Asimismo encara una investigación por la muerte de decenas de personas durante las protestas que ocurrieron entre fines del 2022 y comienzos del 2023, tras la destitución y arresto de Castillo que intentó disolver de forma ilegal el Congreso.

"Desde hace un buen tiempo sistemáticamente he sido objeto de un acoso permanente con el único propósito de generar crisis en el gobierno y como consecuencia de ello generar continuamente intentos fallidos de una vacancia" presidencial, dijo Boluarte.

Con información de Reuters