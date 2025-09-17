Multitudinaria protesta desafía a Milei ante sesión clave de Congreso argentino

El presidente argentino Javier Milei gesticula durante una exposición rural de exhibición en Buenos Aires

Una masiva manifestación se congregará el miércoles en Buenos Aires para pedir al Congreso dominado por la oposición que confirme dos leyes que suben el presupuesto para salud y educación, recortados por el presidente de la derecha radical Javier Milei.

La protesta de universitarios y trabajadores de la salud, que contará con el respaldo de estudiantes, sindicatos y partidos de la oposición, tendrá lugar en un momento delicado para Milei, cuyo plan de austeridad fiscal muestra señales de desgaste.

En el contexto de una caída en su popularidad, el presidente ultraliberal sufrió este mes una severa derrota legislativa en un importante distrito, lo que podría afectar sus chances para los comicios legislativos de octubre que el mismo Gobierno considera esenciales para mejorar su participación en el Parlamento.

La manifestación del miércoles, que busca defender valores arraigados entre los argentinos como la salud y la educación públicas, podría golpear aún más la imagen de Milei.

"El sistema se está resintiendo y se va a agravar. Se ha perdido un 40% del poder adquisitivo del salario" universitario desde que asumió Milei, en diciembre de 2023, dijo a la emisora 'Radio Con Vos' Alejo Pérez Carrera, decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La protesta, que por la tarde contará con un acto central frente al Congreso, pretende presionar a los diputados para que rechacen el reciente veto de Milei a dos leyes que mejoraban el presupuesto de hospitales públicos pediátricos y de las universidades.

"Esta ley viene a sostener el futuro de nuestro país", añadió Pérez Carrera.

Milei vetó las normas porque consideró que podrían perjudicar el estricto superávit fiscal que defiende como herramienta para reducir la inflación.

Si los vetos son rechazados por dos tercios de la Cámara de Diputados, el Senado deberá confirmar luego la decisión. El Congreso logró hace semanas rechazar el veto de Milei a una norma que subía el presupuesto para la atención de discapacitados.

Con información de Reuters