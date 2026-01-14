La primera ministra japonesa planea convocar a elecciones anticipadas, según su partido

FOTO DE ARCHIVO. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, pronuncia un discurso en el parlamento, en Tokio, Japón

La primera ministra de Japón, ‍Sanae Takaichi, ⁠planea disolver el Parlamento la próxima semana y convocar unas elecciones generales anticipadas, dijo el miércoles el secretario general de su partido.

Takaichi baraja el 8 de ‌febrero como fecha ⁠para las ⁠elecciones, según una fuente conocedora del asunto, en línea con ‍las informaciones aparecidas en medios de ⁠comunicación.

"Tenemos que buscar ‌un nuevo mandato", dijo a la prensa Shunichi Suzuki, secretario general del Partido Liberal Democrático, ‌tras ‌reunirse con Takaichi el miércoles.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Es poco probable que el Parlamento apruebe el presupuesto para ​el ejercicio fiscal 2026 antes de que finalice el actual año fiscal en marzo si se celebran las elecciones, y Takaichi está ‍considerando un presupuesto provisional, ya que se ha comprometido a poner en marcha medidas para contrarrestar la ​inflación lo antes posible, informó anteriormente el diario Yomiuri.

(Información ​de Tamiyuki Kihara y Kantaro Komiya; escrito por ⁠John Geddie; edición de Chris Reese; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)