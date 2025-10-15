En Japón aún no hay acuerdo sobre la votación del 21 de octubre, según Kyodo

FOTO DE ARCHIVO: La recién elegida jefa del Partido Liberal Democrático de Japón, Sanae Takaichi, habla con los medios tras una reunión con el líder del partido japonés Komeito, Tetsuo Saito, en Tokio, Japón

ct (Reuters) -El comité de programación parlamentaria de Japón no pudo llegar a un acuerdo sobre la celebración de una votación para elegir al próximo primer ministro el 21 de octubre, informó el miércoles la agencia de noticias Kyodo.

El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) propuso la fecha, pero los partidos de la oposición no estuvieron de acuerdo, señalando las discusiones en curso entre los partidos, informó Kyodo. El comité seguirá debatiendo el calendario, añadió.

El PLD eligió a Sanae Takaichi como su nueva líder a principios de este mes, después de que el primer ministro Shigeru Ishiba decidiera dimitir como presidente y líder del PLD tras una serie de derrotas electorales.

Pero el camino de Takaichi para convertirse en la primera mujer jefa de Gobierno de Japón se ha enturbiado después de que el Komeito, antiguo socio del PLD, abandonara la coalición la semana pasada, abriendo la posibilidad de que el primer ministro sea de la oposición.

El miércoles, los líderes de las tres principales fuerzas de la oposición, el Partido Constitucional Democrático, el Partido Democrático para el Pueblo y el Partido de la Innovación de Japón, tienen previsto reunirse para debatir si se unen para apoyar a un candidato común a la primera magistratura.

El Partido Constitucional Democrático, el mayor partido de la oposición en Japón, ha sugerido al líder del artido Democrático para el Pueblo, Yuichiro Tamaki, como candidato para desafiar a Takaichi.

Takaichi se reunirá por separado con los líderes del Partido Constitucional Democrático, el Partido Democrático para el Pueblo y el Partido de la Innovación de Japón.

El PLD ha perdido su escaño mayoritario en las cámaras baja y alta en las elecciones celebradas desde el año pasado, pero sigue siendo el partido más grande en ambas cámaras.

Con información de Reuters