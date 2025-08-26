Alemania reanudará la entrada de afganos vulnerables, según un periódico

FOTO DE ARCHIVO: Camiones que transportan a ciudadanos afganos expulsados de Pakistán esperan a ser registrados en el campo de refugiados de Omari en Mohmand Dara, frontera de Torkham, provincia de Nangarhar, Afganistán

Alemania pondrá fin a la suspensión de varios meses de la entrada de ciudadanos afganos vulnerables que había prometido acoger, tras la creciente presión legal en su país y la presión de las autoridades pakistaníes para su deportación, informó el martes el periódico Welt.

Alrededor de 2.000 afganos a los que se había aprobado su reubicación en Alemania en el marco de un programa para personas consideradas en situación de riesgo bajo el régimen talibán llevan meses varados en el vecino Pakistán, después de que Berlín congelara el plan tras su promesa de frenar la migración.

Grupos de derechos humanos y decenas de afganos afectados impugnaron la congelación ante los tribunales y algunos obtuvieron sentencias que aumentaron la presión sobre Berlín para que actuara.

La urgencia ha aumentado a medida que Pakistán se dispone a expulsar a los refugiados afganos documentados antes de la fecha límite del 1 de septiembre, incluidos los que participan en el programa de reubicación de Alemania.

Según el periódico, que cita fuentes gubernamentales, las familias afectadas ya han sido informadas de la reanudación del programa, y se espera que las primeras familias afganas lleguen en los próximos días.

El Gobierno planea reubicar a los afganos discretamente en vuelos comerciales regulares con escalas en Dubái o Estambul antes de llegar a Alemania y el número exacto de personas actualmente autorizadas para partir sigue sin estar claro, añadió Welt.

El Ministerio de Asuntos Exteriores solo confirmó que se estaban reanudando los procedimientos de verificación y que se había enviado personal a Pakistán para seguir tramitando los casos.

Los ministerios de Asuntos Exteriores e Interior no estuvieron disponibles para hacer comentarios.

