El Vaticano sanciona a un arzobispo jubilado de Perú por presuntos abusos

FOTO DE ARCHIVO: El cardenal peruano Juan Luis Cipriani Thorne llega a una reunión en el Aula del Sínodo en el Vaticano

Un arzobispo jubilado, que durante décadas fue el clérigo católico más importante de Perú, ha sido sancionado a raíz de las acusaciones por abusos sexuales, según ha informado el Vaticano, confirmando las informaciones publicadas en la prensa.

El cardenal Juan Luis Cipriani Thorne niega las acusaciones.

Cipriani, arzobispo católico de Lima entre 1999 y 2019, está sujeto a restricciones "relativas a su actividad pública, lugar de residencia y uso de insignias", dijo el domingo Matteo Bruni, director de la oficina de prensa del Vaticano.

Bruni dijo que las sanciones fueron impuestas a Cipriani en 2019 "como resultado de las acusaciones en su contra", pero no dio más detalles. Dijo que el cardenal las había aceptado.

Cipriani, de 81 años, es miembro del Opus Dei, una comunidad religiosa católica con miembros en unos 70 países que es conocida por su tradicionalismo.

"No he cometido ningún delito, ni he abusado sexualmente de nadie", dijo Cipriani en una carta facilitada el lunes por la oficina del Opus Dei en Roma.

El cardenal dijo que el Vaticano le había pedido que viviera fuera de Perú y, por ello, había estado viviendo en Roma y Madrid.

La semana pasada, el papa Francisco abordó otro escándalo de abuso sexual católico en Perú.

El papa disolvió el Sodalicio de Vida Cristiana, una comunidad religiosa católica en Perú y con miembros en toda Sudamérica y Estados Unidos, tras años de investigaciones sobre presuntos abusos sexuales y psicológicos por parte del fundador del grupo y otras personas.

El diario español El País informó por primera vez el sábado de las acusaciones contra Cipriani.

Con información de Reuters