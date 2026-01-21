Le Pen niega los cargos de malversación de fondos de la UE en el juicio de apelación

FOTO DE ARCHIVO: La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen, diputada del partido Reagrupamiento Nacional, sale tras una vista en su juicio de apelación en París, Francia

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen suavizó su tono al responder a las preguntas de ‍los jueces durante su ⁠juicio de apelación en París el martes y el miércoles, pero negó haber actuado mal, tras haber sido inhabilitada para ocupar cargos públicos por una condena por malversación de fondos de la UE.

Le Pen, líder durante muchos años del partido ultraderechista Regrupamiento Nacional (RN), se enfrenta a un juicio de apelación crucial que determinará si puede presentarse a las elecciones presidenciales ‌de 2027, después de que el año ⁠pasado se le impusiera la prohibición ⁠de presentarse a cargos públicos durante cinco años, con efecto inmediato.

Le Pen y otras personas fueron declaradas culpables de malversar ‍más de 4 millones de euros (4,7 millones de dólares) de fondos de la UE. Los ⁠jueces dijeron que, entre 2004 y ‌2016, habían utilizado fondos destinados al trabajo en el Parlamento Europeo para pagar a personal que en realidad trabajaba para el partido.

En respuesta a las preguntas de la juez Michèle Agi, Le Pen se limitó a abordar ‌los argumentos ‌jurídicos, en contraste con su enfoque anterior de cuestionar la legitimidad de los cargos. Pero en el fondo, su defensa pareció seguir siendo la misma, ya que negó la existencia de un sistema ​dentro de RN para malversar fondos de la UE.

"Impugno formalmente la idea de que existiera algún tipo de sistema", declaró Le Pen ante el tribunal el martes.

También culpó en parte a su padre, el fallecido Jean-Marie Le Pen, diciendo que hasta 2014 era él quien realmente mandaba. Conocido por su postura ‍xenófoba, antisemita y racista, el fundador de RN, antiguo Frente Nacional, murió el año pasado a los 96 años.

"El funcionamiento no era el ideal, soy consciente de ello", dijo. "Pero toda esa gente trabajaba".

Está previsto que el juicio dure hasta el 12 ​de febrero.

Se espera una sentencia antes del verano, lo que significa que sigue habiendo esperanza de que Le Pen pueda presentarse ​en 2027 si su inhabilitación de cinco años se revoca o se reduce drásticamente.

Si no puede presentarse, se ⁠espera que su protegido, Jordan Bardella, de 30 años, presidente del partido RN, tome el relevo.

Con información de Reuters