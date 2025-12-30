Verano 2026: la Provincia de Buenos Aires habilitó paradores ReCreo para disfrutar en familia

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lanzó una nueva edición de los paradores ReCreo, una propuesta de promoción turística que ofrecerá servicios y actividades gratuitas durante la temporada de verano en Miramar y Villa Gesell.

A través de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, los paradores estarán abiertos desde el 3 de enero hasta el 28 de febrero, en el horario de 10 a 20 horas. En ambos espacios se brindarán áreas de descanso, zonas de sombra, sanitarios, agua caliente, juegos para las infancias y propuestas recreativas que reflejan la identidad de los destinos turísticos bonaerenses.

Como cada año, los paradores contarán con una agenda libre y gratuita destinada a todas las edades, que incluirá clases de yoga, ritmos latinos, talleres infantiles, actividades deportivas y la participación de DJs. La programación fue pensada para disfrutar en familia y promover experiencias compartidas.

Una iniciativa para los bonaerenses y el resto de los turistas

La iniciativa se consolida como una política pública orientada a acercar propuestas inclusivas y accesibles tanto a bonaerenses como a turistas, al tiempo que impulsa el desarrollo local, la participación ciudadana y la promoción del turismo durante todo el año.

En Miramar, el parador ReCreo estará ubicado en la Avenida 12, entre Avenida 9 y Avenida del Durazno, en una zona caracterizada por amplios médanos y un mar sereno. Conocida como la "Ciudad de los Niños", la localidad combina playas familiares con una intensa vida cultural.

En tanto, en Villa Gesell el parador se emplazará en calle 113 y playa, un punto de encuentro tradicional para quienes eligen conjugar descanso, cultura y entretenimiento junto al mar. El destino se distingue por su espíritu joven, su identidad costera, sus 10 kilómetros de playas, la oferta gastronómica, los paseos por el bosque y las ferias artesanales.

Además, la propuesta se complementa con un camión itinerante que recorrerá distintos destinos de playa y fiestas populares bonaerenses, lo que amplió el alcance de las actividades recreativas y culturales.

Desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica destacaron que esta iniciativa forma parte de una estrategia integral para fortalecer la actividad turística y la inclusión a lo largo del año en los 135 municipios de la provincia, y generó empleo y dinamizó el sector.