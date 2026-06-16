La Pampa Teje: la provincia exhibirá en Buenos Aires todo su patrimonio textil y saberes ancestrales

Los saberes transmitidos de generación en generación por las tejedoras y tejedores del oeste pampeano llegarán a la Casa Nacional del Bicentenario con la muestra “La Pampa Teje”, una propuesta que busca visibilizar el valor cultural, social y económico del tejido artesanal en telar, una práctica profundamente arraigada en la identidad provincial y reconocida como Patrimonio Cultural de La Pampa.

La exposición se inaugurará el próximo 19 de junio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y permanecerá abierta hasta el 19 de julio en la Casa Nacional del Bicentenario, ubicada en Riobamba 945. La iniciativa reúne piezas pertenecientes al Mercado Artesanal Provincial realizadas por 23 artesanas y artesanos del oeste pampeano, quienes mantienen vivas técnicas tradicionales de hilado y tejido en telar.

La muestra, curada por Roxana Amarilla y producida por Fernando Martumanian, exhibirá ponchos, mantas, caminos, fajas y distintos textiles elaborados con lana de oveja hilada manualmente y teñida con tintes naturales, reflejando una tradición que forma parte de la historia y la vida cotidiana de numerosas familias de la región.

La importancia del legado

Este conocimiento artesanal fue transmitido de manera oral a lo largo del tiempo y conserva un fuerte vínculo con los pueblos originarios del territorio pampeano, especialmente con el pueblo ranquel. Se trata de una actividad desarrollada principalmente por mujeres, que además de constituir una expresión artística representa una fuente de identidad, memoria y sustento económico para muchas comunidades.

En reconocimiento a su importancia, la técnica del tejido en telar fue declarada de interés legislativo y reconocida oficialmente como Patrimonio Cultural de la provincia en el año 2020. En este marco, el Gobierno de La Pampa, encabezado por Sergio Ziliotto, impulsa diferentes políticas orientadas a preservar y fortalecer el patrimonio cultural inmaterial, entre ellas el relevamiento de tradiciones locales, el reconocimiento a referentes comunitarios y el financiamiento de proyectos culturales a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

“La Pampa Teje” surge del trabajo articulado entre la Casa de La Pampa y el Mercado Artesanal Provincial, dependiente de la Secretaría de Turismo, con el acompañamiento del área de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, el apoyo del CFI y una gestión conjunta con la Dirección Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación.

La apertura oficial se realizará el viernes 19 de junio a las 18 horas y contará con la presencia de autoridades nacionales y provinciales, quienes previamente recorrerán la exposición junto a sus curadores y las artesanas y artesanos participantes. La jornada inaugural estará acompañada por una presentación musical de la cantante pampeana Laura Gómez Weisz y una degustación de productos regionales.

Además de la exhibición de las obras textiles, el programa contempla una serie de actividades complementarias destinadas a profundizar el conocimiento sobre estos saberes tradicionales. El sábado 20 de junio se realizará una Ronda de Hilados coordinada por Andrea Pombar, directora de Producciones Artesanales, donde un grupo de tejedoras mostrará las técnicas y procesos vinculados al trabajo con lana.

Ese mismo día también se presentará el libro “Tejedoras de La Pampa: naturaleza y color”, a cargo del secretario de Cultura provincial, Pablo Lucero, y la antropóloga Matilde Ruggero. Finalmente, los visitantes podrán participar de un recorrido guiado por la muestra junto a la curadora Roxana Amarilla y el productor Fernando Martumanian.

Luego de su paso por la Casa Nacional del Bicentenario, la propuesta continuará su recorrido en la sede de la Casa de La Pampa, ubicada en Suipacha 346, donde podrá visitarse entre el 3 de agosto y el 3 de septiembre. Allí, la exposición permitirá continuar difundiendo el trabajo de las artesanas y artesanos pampeanos y fortalecer el vínculo con el espacio permanente del Mercado Artesanal.