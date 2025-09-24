Sánchez dice que enviará un buque de guerra español a proteger la flotilla de ayuda a Gaza

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo el miércoles que se unirá a Italia en el envío de un buque de guerra militar para proteger a una flotilla internacional que buscaba entregar ayuda a Gaza tras ser atacada por aviones no tripulados frente a Grecia.
Sánchez dijo en una rueda de prensa en Nueva York, donde ha asistido a la Asamblea General de la ONU, que los ciudadanos de 45 países estaban a bordo para entregar alimentos a la población de Gaza y expresar su solidaridad con su sufrimiento.
"El Gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad", dijo.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
"Mañana mismo zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima equipado con todos los medios, por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar un rescate".
La Flotilla Global Sumud está utilizando unos 50 barcos civiles para intentar romper el bloqueo naval israelí de Gaza, con muchos abogados y activistas a bordo, entre ellos la sueca Greta Thunberg.
Los barcos fueron atacados por 12 drones en aguas internacionales a 30 millas náuticas (56 kilómetros) de la isla griega de Gavdos, dijo Marikaiti Stasinou, portavoz de March to Gaza Greece, que forma parte de la flotilla.
Thunberg dijo a Reuters el lunes que tenían drones sobrevolándoles cada noche.
"Esta misión es sobre Gaza, no sobre nosotros. Y ningún riesgo que pudiéramos asumir podría siquiera acercarse a los riesgos a los que los palestinos se enfrentan cada día", dijo Thunberg en una videollamada desde el barco.
Israel ha criticado repetidamente a la flotilla por su apoyo implícito a Hamás, pero no ha hecho ningún comentario sobre si es responsable de los aviones no tripulados.
Israel inició la guerra en Gaza en respuesta a los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por milicianos de Hamás, en los que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes, según los recuentos israelíes.
Desde entonces, Israel ha matado a más de 65.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza, y ha extendido la hambruna, destruido la mayoría de los edificios y desplazado a la población, en muchos casos varias veces.
Con información de Reuters