Reino Unido, Australia y Canadá reconocen el Estado palestino, Israel condena la decisión

Gran Bretaña, Canadá y Australia reconocieron el domingo un Estado palestino, en una medida nacida de la frustración por la guerra de Gaza y destinada a promover una solución de dos Estados, lo que provocó una furibunda respuesta de Israel.

La decisión de las tres naciones occidentales, tradicionales aliadas de Israel, se sumó a la de otros 140 países que también respaldan la aspiración palestina de forjar una patria independiente de los territorios ocupados por Israel.

La decisión de Gran Bretaña tiene un simbolismo especial, dado su importante papel en la creación de Israel como nación moderna tras la Segunda Guerra Mundial.

"Hoy, para reavivar la esperanza de paz para palestinos e israelíes y de una solución de dos Estados, el Reino Unido reconoce formalmente el Estado de Palestina", declaró el primer ministro Keir Starmer.

"La crisis humanitaria provocada por el hombre en Gaza alcanza nuevas profundidades. El implacable y creciente bombardeo de Gaza por parte del gobierno israelí, la ofensiva de las últimas semanas, el hambre y la devastación son totalmente intolerables".

Se espera que otras naciones, entre ellas Francia, sigan su ejemplo esta semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó la medida.

"Tengo un mensaje claro para aquellos líderes que reconocen un Estado palestino tras la horrible masacre del 7 de octubre: estáis dando una enorme recompensa al terrorismo", dijo en un comunicado, refiriéndose al ataque del grupo militante palestino Hamás contra Israel en 2023 que desencadenó la guerra de casi dos años en Gaza.

"Y tengo otro mensaje para ustedes: No ocurrirá. No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán".

En el ataque dirigido por Hamás contra Israel murieron 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes, según los recuentos israelíes.

La campaña posterior de Israel en Gaza ha matado a más de 65.000 palestinos, en su mayoría civiles, según las autoridades sanitarias locales, ha extendido la hambruna, ha demolido la mayoría de los edificios y ha desplazado a la mayor parte de la población, a menudo varias veces.

LOS PALESTINOS CELEBRAN EL RECONOCIMIENTO

El presidente palestino, Mahmud Abbas, acogió con satisfacción la decisión de reconocer un Estado palestino, afirmando que contribuiría a allanar el camino para que el "Estado de Palestina viva junto al Estado de Israel en condiciones de seguridad, paz y buena vecindad".

Starmer escribió a Abbas para confirmar la decisión británica, señalando que Londres había respaldado una patria judía en 1917, al tiempo que se comprometía a proteger los derechos de las comunidades no judías.

"Reafirmo el compromiso del Reino Unido con un Estado palestino para el pueblo palestino, y nuestro apoyo permanente a una solución de dos Estados en la que palestinos e israelíes vivan uno al lado del otro en paz y seguridad", dijo en la carta.

Los gobiernos occidentales se han visto sometidos a la presión de muchos miembros de sus partidos y de poblaciones enfadadas por el creciente número de muertos en Gaza, las imágenes de niños hambrientos y la incapacidad de sus Estados para frenar a Israel, incluso continuando con el suministro de armas.

(Reportaje de Catarina Demony, Andrew MacAskill, Hannah Confino, Alistair Smout, Marissa Davison y Vitalli Yalahuzia, Bhargav Acharaya y Alexander Cornwell, Redacción de Andrew Cawthorne y Gareth Jones,; Editado en español por Juana Casas)