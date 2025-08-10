Israel se enfrenta a crecientes llamamientos para que deseche sus nuevos planes de ofensiva en Gaza

Palestinos llevan suministros recolectados de camiones que entraron a Gaza en Beit Lahia

El ministro de Finanzas israelí, de extrema derecha, exigió al primer ministro Benjamin Netanyahu que deseche su proyecto de tomar la ciudad de Gaza en favor de otro más duro, mientras que Italia afirmó el domingo que el plan podría suponer un "Vietnam" para el Ejército de Israel.

El gabinete de seguridad de Netanyahu, del que forma parte el ministro Bezalel Smotrich, aprobó el viernes por mayoría el plan de ampliar las operaciones militares en el enclave palestino para tratar de derrotar al grupo militante Hamás.

La medida suscitó un coro de condenas dentro de Israel, donde miles de personas protestaron el sábado en Tel Aviv pidiendo un alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes en poder de Hamás, así como en el extranjero.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá más tarde el domingo para debatir el plan, y muchos países expresaron su preocupación por que pudiera empeorar el hambre ya aguda entre los palestinos.

Smotrich dijo que ha perdido la fe en la capacidad de Netanyahu de conducir a una victoria sobre Hamás. El primer ministro y el gabinete han decidido hacer "más de lo mismo", dijo en un vídeo en X, refiriéndose al hecho de que los soldados israelíes han entrado en la ciudad anteriormente y no han logrado derrotar a Hamás.

Él y otros miembros de extrema derecha de la coalición de Netanyahu sostienen que el plan no va lo suficientemente lejos, mientras que el Ejército, que se opone a un Gobierno militar en Gaza, ha advertido de que pondría en peligro a los rehenes que quedan en manos de Hamás, así como a sus soldados.

Otros aliados de Netanyahu en la coalición de extrema derecha también han abogado por la ocupación militar total de Gaza, la anexión de amplias zonas del territorio y la expulsión de gran parte de su población palestina.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que ha hecho llamamientos similares, dijo el domingo a la Radio del Ejército que el plan de tomar la ciudad de Gaza era bueno, siempre que fuera un primer paso.

En tanto, Italia dijo que Israel debería hacer caso de las advertencias de su Ejército. "La invasión de Gaza corre el riesgo de convertirse en un Vietnam para los soldados israelíes", señaló el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, en una entrevista al diario Il Messaggero.

Reiteró su llamamiento a una misión de Naciones Unidas liderada por los países árabes para "reunificar el Estado palestino" y dijo que Italia está dispuesta a participar.

Israel ya se ha visto sometido a una creciente presión por el hambre y la sed generalizadas en el enclave, lo que le ha llevado a anunciar una serie de nuevas medidas para facilitar la distribución de ayuda.

El Ejército israelí dijo el domingo que el contenido de casi 1.900 camiones de ayuda se distribuyó la semana pasada desde los lados de Gaza de los pasos fronterizos de Kerem Shalom y Zikim.

Cinco personas más, entre ellas dos niños, murieron de desnutrición e inanición en Gaza en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Sanidad, con lo que el número de fallecidos por estas causas asciende a 217, entre ellos 100 niños.

Con información de Reuters