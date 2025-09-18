Arabia Saudí y Pakistán, potencia nuclear, firman un pacto de defensa mutua

FOTO DE ARCHIVO. El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se abrazan el día en que firman un acuerdo de defensa, en Riad, Arabia Saudí

Arabia Saudí y Pakistán, país dotado de armamento nuclear, firmaron el miércoles un pacto formal de defensa mutua que refuerza significativamente la alianza de seguridad que mantienen desde hace décadas, en un contexto de crecientes tensiones regionales.

La mejora de los lazos en materia de defensa se produce en un momento en que los Estados árabes del Golfo desconfían cada vez más de la fiabilidad de Estados Unidos como garante de su seguridad desde hace mucho tiempo. El ataque de Israel a Qatar la semana pasada acentuó estas preocupaciones.

"Este acuerdo es la culminación de años de discusiones. No se trata de una respuesta a países o acontecimientos concretos, sino de la institucionalización de una larga y profunda cooperación entre nuestros dos países", declaró a Reuters un alto responsable saudí al ser preguntado por el momento en que se produjo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El intento de Israel de matar a los líderes políticos de Hamás con ataques aéreos en Doha, mientras discutían una propuesta de alto el fuego en la que Qatar está ayudando a mediar, enfureció a los países árabes.

El pacto podría cambiar el cálculo estratégico en una región compleja. Aliadas de Washington, las Monarquías del Golfo han tratado de estabilizar sus vínculos con Irán e Israel para resolver antiguos problemas de seguridad.

Pero la guerra de Gaza ha trastornado la región y Qatar, estado del Golfo, ha sido objeto de ataques directos dos veces en un año, una por parte de Irán y otra por parte de Israel.

El acuerdo saudí se produce meses después de que Pakistán librara un breve conflicto militar con su rival India en mayo.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores indio, Randhir Jaiswal, declaró el jueves en una publicación en la red social X que India estaba al corriente de la noticia y añadió que estudiaría sus implicaciones para la seguridad de Nueva Delhi y para la estabilidad regional.

El alto responsable saudí, que habló bajo condición de anonimato, reconoció la necesidad de equilibrar las relaciones con el rival de Pakistán, India, también una potencia nuclear.

"Nuestra relación con India es más sólida que nunca. Seguiremos haciendo crecer esta relación e intentaremos contribuir a la paz regional del modo que podamos."

A la pregunta de si Pakistán estaría obligado a proporcionar a Arabia Saudí un paraguas nuclear en virtud del pacto, el responsable respondió: "Se trata de un acuerdo defensivo global que abarca todos los medios militares."

La televisión estatal pakistaní mostró al primer ministro del país, Shehbaz Sharif, y al príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, gobernante de facto del reino, abrazándose tras la firma del acuerdo. Asistió el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, considerado la persona más poderosa del país.

"Este acuerdo, que refleja el compromiso compartido de ambas naciones de mejorar su seguridad y lograr la seguridad y la paz en la región y en el mundo, tiene por objeto desarrollar aspectos de la cooperación en materia de defensa entre los dos países y reforzar la disuasión conjunta contra cualquier agresión. El acuerdo establece que cualquier agresión contra cualquiera de los dos países se considerará una agresión contra ambos", señala un comunicado de la oficina del primer ministro pakistaní.

Con información de Reuters