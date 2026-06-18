Países occidentales alertan de atrocidades y escalada bélica en ciudad sudanesa de Al-Obeid

FOTO DE ARCHIVO: Familias huyen del avance de RSF en el estado de El Gezira, Sudán.

Decenas de países, entre ellos Reino Unido, Francia y Alemania, dieron la voz de alarma el jueves ante el Consejo ‌de Derechos Humanos de la ‌ONU sobre la posibilidad de que las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), una milicia paramilitar sudanesa, intensifiquen de forma inminente un ataque contra la ciudad de Al-Obeid, en el centro de Sudán, lo que podría dar lugar a atrocidades a gran escala.

"Nos preocupa profundamente el riesgo de una escalada inminente sobre el terreno, que dejaría a aproximadamente 500.000 civiles en peligro de ser víctimas ​de atrocidades a gran ⁠escala, entre ellos más de 100.000 desplazados internos", dijo Tormod Endresen, embajador ‌de Noruega, ante el Consejo en Ginebra.

Noruega se sumó a ⁠una declaración conjunta que insta a las ⁠RSF a cesar de inmediato su ofensiva contra Al-Obeid. El texto fue presentado en nombre de la Coalición para la Prevención de Atrocidades y la Justicia ⁠en Sudán, integrada por Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Países ​Bajos y Noruega, que indicaron que también se habían ‌sumado otros 21 países.

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Al-Obeid es una ‌de las ciudades más grandes de Sudán y capital del estado de ⁠Kordofán del Norte, escenario de los combates más intensos de los últimos meses de una guerra que ha desplazado a casi 14 millones de personas, ha desencadenado oleadas de derramamiento de sangre por motivos étnicos y ha ​propagado la hambruna ‌y las enfermedades.

La coalición de países también instó a todos los Estados a ejercer la máxima presión sobre las RSF y sus adversarios, las Fuerzas Armadas de Sudán, para prevenir atrocidades y proteger a la población civil. Asimismo, reiteró la necesidad de un ⁠acceso humanitario sin obstáculos.

Después de más de tres años de guerra en Sudán, el ejército controla las regiones central y oriental, mientras que las RSF han consolidado su control sobre Darfur, al oeste. Ambas partes se disputan la vasta región de Kordofán, situada entre ambas zonas y crucial para la agricultura.

"Estamos profundamente alarmados por el riesgo inminente de que se produzcan atrocidades y asesinatos deliberados en Sudán", añadió ‌la declaración, señalando los diez días consecutivos de ataques con drones que han causado la muerte de al menos 50 civiles en Al-Obeid y Kordofán del Norte, además de daños en la infraestructura civil.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, también lanzó el jueves una severa ‌advertencia de que una ofensiva inminente entrañaba el riesgo de posibles violaciones del derecho internacional, y señaló que la población de Al-Obeid ya llevaba más de 18 meses ‌sufriendo condiciones similares a ⁠las de un asedio.

"Ya hemos visto este guion antes. No podemos permitir que se repitan las atrocidades evitables que documentamos ​el año pasado en Al-Fasher y en el campo de desplazados internos de Zamzam, en Darfur del Norte", dijo en un comunicado el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

(Editado en español por Carlos Serrano)