Dinamarca y Groenlandia sugieren una misión ártica de la OTAN, según el ministro danés de Defensa

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre se encuentra en una calle el día de la reunión entre altos funcionarios estadounidenses y los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, en Nuuk

Dinamarca y Groenlandia han discutido la ‍posibilidad de ⁠tener una misión de la OTAN en Groenlandia y el Ártico, dijo el lunes el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen.

Las declaraciones se conocen en ‌un momento en ⁠que el presidente estadounidense, ⁠Donald Trump, intensifica sus presiones para arrebatar a Dinamarca -también ‍miembro de la OTAN- la soberanía sobre ⁠Groenlandia, lo que ‌llevó a la Unión Europea a sopesar la posibilidad de contraatacar con sus propias medidas.

Poulsen ‌hizo ‌estas declaraciones tras una reunión en Bruselas con el secretario general de la OTAN, ​Mark Rutte, y la ministra de Relaciones Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Lo hemos propuesto. El secretario general de la OTAN también ha ‍tomado nota de ello, y creo que ahora es de esperar que podamos establecer un marco sobre ​cómo lograrlo", dijo Poulsen.

"Esto también está en línea con ​lo que hemos discutido con el gobierno groenlandés", ⁠añadió.

Con información de Reuters