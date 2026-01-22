Con presencia territorial, el Gobierno de Formosa avanza en obras para garantizar agua potable en toda la provincia

El Gobierno de Formosa avanza con una solución definitiva para el abastecimiento de agua potable en la localidad de El Potrillo, en el Departamento Ramón Lista. El equipo técnico de la empresa que tendrá a su cargo la nueva perforación profunda ya se encuentra trabajando en el lugar, en el que se realizan las tareas preliminares para el posicionamiento de la maquinaria, con la expectativa de iniciar la perforación propiamente dicha durante la próxima semana.

Así lo confirmó el administrador del Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP), Julio Vargas Yegros, quien explicó que se trata de una obra estratégica destinada a reemplazar la perforación actual, que debió ser retirada de servicio tras detectarse problemas que impidieron continuar con su funcionamiento normal. El pozo afectado, de 412 metros de profundidad, era el más profundo de la zona y abastecía al centro de distribución y a toda la red que provee de agua a El Potrillo, El Favorito y comunidades cercanas.

Ante esta situación, el Gobierno provincial activó de manera inmediata un plan de contingencia para garantizar el suministro a la población. Dicho operativo incluye el traslado diario de agua en camiones desde las perforaciones de El Chorro y San Martín, además del envío de agua por acueducto desde la comunidad de Devoto hasta la cisterna central de El Potrillo. “Todo ese esfuerzo se concentra en poder llenar diariamente la cisterna y luego, mediante la red de distribución, entregar agua a las viviendas”, explicó Vargas Yegros en comunicación la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor).

En paralelo, se puso en marcha la nueva obra, que contempla la ejecución de una perforación profunda con equipamiento de gran porte y personal altamente especializado. Según detalló el funcionario, el equipo técnico que está a cargo de los trabajos cuenta con amplio conocimiento del terreno y una sólida experiencia en este tipo de intervenciones. Incluso, señaló que el grupo de geólogos es el mismo que participó en la construcción del pozo original hace más de dos décadas.

“Estimamos que la próxima semana ya va a estar avanzando la perforación. Luego veremos la velocidad de avance según las características del suelo, pero confiamos plenamente en la capacidad técnica del equipo”, indicó el titular del SPAP. En ese sentido, remarcó que el Gobierno de Formosa concentra todos sus esfuerzos para resolver esta contingencia en el menor tiempo posible, en el que se garantiza el acceso al agua potable como un derecho esencial para las comunidades del oeste provincial.

Inversión para el verano

El Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP) de Formosa intensificó las acciones en la localidad de El Potrillo para garantizar la continuidad del servicio de agua potable, luego de detectarse el ingreso de agua con un alto nivel de salinidad en la perforación profunda que abastece a la zona. La situación obligó a poner en marcha un plan de contingencia integral, con múltiples frentes operativos, para asegurar el suministro a todas las comunidades que dependen del Centro de Distribución local.

La información fue confirmada por el administrador general del organismo, el ingeniero Julio Vargas Yegros, quien explicó a Agenfor que la principal medida consiste en el envío de agua potable desde el Centro de Distribución de Devoto, ubicado a siete kilómetros de El Potrillo. El traslado se realiza mediante la impulsión de agua a través de un acueducto existente, que conecta directamente ambas cisternas.

A este esquema se suma el transporte de agua desde el Centro de Distribución de la comunidad de San Martín, situada a unos 15 kilómetros. Para esta operatoria se dispuso una flota de cinco camiones cisterna, cada uno con una capacidad de 130 mil litros por viaje, lo que permite reforzar de manera sostenida el abastecimiento a la localidad afectada.

En paralelo, otros tres camiones cisterna se encuentran abocados de manera permanente a la provisión de agua potable a instituciones públicas y a sectores más alejados del Centro de Distribución de El Potrillo, priorizando escuelas, centros de salud y barrios de mayor vulnerabilidad.