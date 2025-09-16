Robert Redford, actor, director, activista y mecenas del cine independiente

FOTO DE ARCHIVO: El actor Robert Redford habla en el estreno de "Friends with Money" en Park City.

El actor, director y productor Robert Redford, que era a la vez el galán por excelencia de Hollywood y un influyente defensor del cine independiente a través de su Instituto Sundance, murió a los 89 años.

Considerado en su día "un rubio californiano más", Redford se convirtió durante medio siglo, gracias a su encanto y su aspecto, en uno de los protagonistas más rentables de la industria y en uno de los astros del cine más reconocidos y queridos del mundo.

Redford aceleró el latido de los corazones en papeles románticos como "África mía", se puso político en "El candidato" y "Todos los hombres del presidente" y desvirtuó su imagen de chico de oro en papeles como el de excampeón de rodeo alcohólico en "El jinete eléctrico" y el del millonario de mediana edad que se ofrece a comprar sexo en "Una propuesta indecente".

El actor usó los millones que ganó para lanzar el Instituto y Festival Sundance en la década de 1970, promoviendo el cine independiente mucho antes de que lo pequeño y lo estrafalario estuvieran de moda.

Nunca ganó el Oscar al mejor actor, pero su primer trabajo como director -el drama familiar de 1980 "Gente como uno"- obtuvo el Oscar a la mejor película y al mejor director.

Sin embargo, sigue siendo más conocido por las dos primeras películas que hizo con Paul Newman: "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (1969) y "El golpe" (1973), que se convirtieron en clásicos.

A pesar de su química y de su larga amistad personal, Redford no volvería a formar equipo con Newman, fallecido en 2008.

"Butch Cassidy" convirtió a Redford, de ojos azules, en una estrella de la noche a la mañana, pero nunca se sintió cómodo con la celebridad ni con la imagen de estrella masculina que persistió hasta bien entrados sus 60 años.

"La gente ha estado tan ocupada relacionándose con mi aspecto que es un milagro que no me haya convertido en una masa de protoplasma acomplejado. No es fácil ser Robert Redford", dijo en una ocasión a la revista New York.

Muy reservado, a principios de la década de 1970 compró un terreno en el remoto estado de Utah para su retiro familiar y disfrutó de un nivel de privacidad desconocido para la mayoría de las superestrellas. Estuvo casado más de 25 años con su primera esposa, de la que se divorció en 1985. En 2009 se casó por segunda vez con la artista alemana Sibylle Szaggars.

Redford aprovechó su estatus de estrella para buscar proyectos cinematográficos retadores y para defender discretamente causas ecologistas como el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales y la Federación Nacional de Vida Salvaje.

"Algunas personas hacen terapia. Yo tengo Utah", comentó en una ocasión.

Si bien nunca mostró interés por entrar en política, a menudo defendía un punto de vista liberal. En una entrevista de 2017, durante la presidencia de Donald Trump, dijo a la revista Esquire que "la política está en un lugar muy oscuro ahora mismo" y que Trump debería "renunciar por nuestro bien".

SUEÑA CON SER PINTOR

Nacido en la ciudad playera de Santa Mónica, en Los Ángeles, el 18 de agosto de 1937, en el seno de lo que él describe como una "familia de clase trabajadora", Redford consiguió una beca universitaria de béisbol, pero la perdió tras pasar demasiado tiempo de fiesta.

Decidió que quería ser artista y se trasladó a Italia y más tarde a Nueva York para estudiar pintura. Se matriculó en una escuela de arte dramático para probar suerte en el diseño de decorados teatrales ("Actuar me parecía ridículo", recuerda), pero le convencieron para subirse al escenario y en 1959 ya actuaba a tiempo completo en Broadway, y más tarde encontró trabajo en televisión.

Debutó en el cine en 1962, en una película de bajo presupuesto titulada "Warhunt", pero la primera vez que llamó la atención fue en "Descalzos por el parque" (1967), junto a Jane Fonda.

Rechazó el papel de Dustin Hoffman en "El graduado" ("Nunca parecí un universitario de 21 años que no había tenido sexo", dijo más tarde) y se mantuvo firme para "Butch Cassidy and the Sundance Kid". La década de 1970 trajo "Nuestros años felices" y "El gran Gatsby".

A partir de la década de 1980 dedicó más tiempo a producir películas y a la creación del Instituto Sundance -un taller anual para aspirantes a cineastas- y del Festival de Sundance, que se ha convertido en uno de los escaparates de cine independiente más influyentes del mundo.

En 2001 ganó un Oscar honorífico por su carrera.

Redford se mantuvo activo en el cine como actor y productor hasta el final de su vida. En 2017, se reunió con Fonda para el drama de Netflix "Our Souls at Night", un romance entre una viuda y un viudo.

"Vivo para las escenas de sexo con él", dijo Fonda a periodistas cuando la película se estrenó en Venecia. "Es un gran besador, así que fue divertido besarle a mis 20 años y volver a besarle a mis casi 80".

Redford dijo entonces que sería una de sus últimas películas como actor y que pensaba centrarse más en la dirección y en su primer amor: el arte.

