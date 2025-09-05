Olise y Mbappé brillan en el debut de Francia en la eliminatoria al Mundial

Copa del Mundo - Clasificatorios de la UEFA - Grupo D - Ucrania contra Francia

Francia marcó temprano por medio de Michael Olise y selló los puntos con una escapada tardía de Kylian Mbappé para vencer 2-0 a Ucrania el viernes y abrir su campaña de clasificación para la Copa Mundial a lo grande.

El gol de Mbappé en el minuto 82, obra de su compañero del Real Madrid Aurélien Tchouaméni al final de un rápido contraataque, elevó la cuenta del delantero a 51 goles internacionales. La marca lo igualó con Thierry Henry en el segundo puesto de la lista de goleadores de todos los tiempos de Francia, por detrás de Olivier Giroud (57).

"Dominamos la primera parte y podríamos haber marcado uno más, luego pasamos apuros brevemente, pero tenemos mucha calidad ofensiva. Teníamos mucho que perder, así que es bueno empezar esta campaña con una victoria", dijo el seleccionador Didier Deschamps.

Mbappé se hizo eco de las palabras de su entrenador.

"Podríamos haber marcado más, yo mismo fallé algunos, así que hay margen de mejora. Pero es un buen comienzo, sólido", dijo Mbappé.

Ousmane Dembélé, suplente en la segunda parte, que ya se había ausentado del entrenamiento esta semana por un problema en el muslo, agravó la misma lesión tras sustituir a Desiré Doue en el descanso.

Doue había sufrido un impacto en el gemelo derecho antes del descanso y no pudo continuar. La noche de Dembélé también terminó antes de tiempo, ya que salió en el minuto 81, dando paso a Hugo Ekitike, que se estrenaba como internacional.

El resultado da a los campeones del mundo de 2018 una ventaja inicial en el Grupo D frente los competidoras más difíciles. El grupo también incluye a Islandia y Azerbaiyán.

Francia recibirá el martes en París a Islandia, que goleó 5-0 a Azerbaiyán, mientras que Ucrania viajará a Bakú.

(Redacción de Julien Pretot en París; Edición de Andrew Cawthorne y Christian Radnedge; Editado en español por Daniela Desantis)