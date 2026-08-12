Mujeres afganas apenas salen de casa a medida que se endurecen restricciones de los talibanes, dice ONU

Una mujer afgana camina entre soldados talibanes en un puesto de control en Kabul

La mitad de las mujeres afganas solo salen de casa una o dos veces al mes, ya que las restricciones impuestas por los talibanes ‌limitan su libertad de movimiento ‌y su participación en la vida pública, según los datos publicados este miércoles por ONU Mujeres.

Mientras los talibanes se preparan para conmemorar esta semana el quinto aniversario de su regreso al poder, Afganistán sigue siendo el único país del mundo que prohíbe a las niñas acceder a la educación secundaria y a las mujeres asistir a la universidad, afirmó la agencia de la ONU.

"Media década después de la toma ​del poder por parte ⁠de los talibanes en agosto de 2021, Afganistán ha desmantelado sistemáticamente los derechos ‌de la mitad de su población, lo que lo convierte en ⁠un caso atípico a escala mundial sin parangón ⁠en el mundo moderno", señaló ONU Mujeres en un comunicado.

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El Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, dirigido por los talibanes y encargado ⁠de hacer cumplir muchas de las normas gubernamentales relativas a las mujeres, ​no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. El ‌portavoz principal del Gobierno, Zabihullah Mujahid, tampoco ‌respondió de inmediato.

Los talibanes han impedido que unas 2,4 millones de niñas ⁠afganas accedan a la educación secundaria desde que recuperaron el poder en Afganistán en 2021, según informó el martes la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

ONU Mujeres señaló que las autoridades talibanes han promulgado ​más de 100 ‌decretos dirigidos contra las mujeres y las niñas desde que asumieron el poder, institucionalizando la discriminación y agravando lo que describió como la crisis de derechos de las mujeres más grave del mundo.

Los talibanes sostienen que respetan los derechos de las mujeres de acuerdo con su interpretación de ⁠la ley islámica y la cultura afgana.

Más de la mitad de las mujeres encuestadas por la agencia de la ONU declararon que salían de casa dos veces al mes o menos, mientras que casi tres cuartas partes afirmaron que no se sentían seguras al salir sin un tutor masculino, conocido como mahram.

Las restricciones también han agravado la crisis de salud mental, según la agencia de la ONU. Siete de cada diez mujeres calificaron ‌su salud mental como "mala" o "muy mala", citando el aislamiento, la pérdida de oportunidades y el acceso limitado a redes de apoyo.

La agencia advirtió de que los recientes decretos habían debilitado aún más las protecciones legales de las mujeres. Las medidas introducidas este año abolieron la igualdad jurídica entre hombres y mujeres ante la ley, reforzaron la autoridad de ‌los hombres dentro del matrimonio y dificultaron aún más que las mujeres soliciten el divorcio, señaló.

Las mujeres también siguen estando en gran medida excluidas de la economía. Solo el 7% ‌de las mujeres tiene ⁠empleo, frente al 84% de los hombres, según el informe de ONU Mujeres.

La agencia señaló que su informe se basaba en una ​encuesta puerta a puerta realizada a 2.190 personas entre febrero y marzo de 2025 y en encuestas telefónicas a 2.811 personasllevadas a cabo entre abril y mayo de 2026.

Con información de Reuters