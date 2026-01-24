Inversiones extranjeras: La Rioja acordó avanzar en la exploración de tierras raras y minerales críticos

El Gobierno de La Rioja, conducido por Ricardo Quintela, suscribió un acuerdo para iniciar trabajos de exploración y prospección de tierras raras y minerales estratégicos en territorio provincial. El convenio involucra a la empresa minera estatal EMSE, a la firma estadounidense American Minerals S.A. y al Servicio Geológico Minero Argentino, que aportará los insumos y el soporte técnico necesario para las tareas de campo.

Al respecto, el mandatario provincial destacó en su cuenta de X (ex Twitter): "La Rioja mira al futuro y lo construye con desarrollo y soberanía. Hoy firmamos un convenio tripartito con la empresa American Mineral SA y EMSE, para la exploración y búsqueda de tierras raras y minerales estratégicos; recursos clave para el futuro, la industria y la economía".

"La provincia tiene un enorme potencial minero y apostamos a la investigación, la innovación y el conocimiento para ponerlo en valor, atraer más inversiones y generar trabajo para los riojanos y riojanas", afirmó el mandatario riojano.

Más inversiones en la provincia

Tras la firma, la secretaria de Minería de la provincia, Ivanna Guardia, explicó que el acuerdo permitirá realizar prospecciones en propiedades que EMSE posee en La Rioja. Según señaló, el objetivo inicial consiste en recolectar información precisa sobre la mineralogía existente, su calidad y su volumen, para luego evaluar etapas posteriores de desarrollo junto a la empresa.

La funcionaria remarcó que La Rioja se convirtió en la primera provincia del país en concretar este tipo de convenio y subrayó que el territorio provincial cuenta con un alto potencial minero. En ese sentido, sostuvo que sin investigaciones previas, estudios de prospección y exploración, resulta imposible determinar ese potencial, por lo que consideró indispensable avanzar con acuerdos que permitan tomar muestras y generar conocimiento técnico que despierte el interés de futuras inversiones.

Desde American Minerals S.A., su fundador y CEO, Sergio Rotondo, destacó que se trata de una empresa estadounidense nacida en Nueva York, especializada en la prospección y exploración de minerales críticos y tierras raras vinculados a la defensa. Indicó que el acuerdo con La Rioja apunta específicamente a ese tipo de recursos y que, junto con el SEGEMAR, se analizarán las posibilidades que ofrece la provincia, a la que definió como minera por excelencia.

Rotondo explicó que, una vez identificadas las oportunidades, la intención será avanzar en el desarrollo de proyectos. Aclaró que la búsqueda no está orientada a cobre ni litio, sino exclusivamente a minerales estratégicos y tierras raras con aplicaciones en el área de defensa. Además, recordó su experiencia previa en el sector, al mencionar su participación en otros desarrollos mineros de relevancia.

Finalmente, el directivo resaltó que el acuerdo prevé inversión extranjera directa, generación de empleo y desarrollo para los habitantes de la provincia. En ese marco, afirmó que uno de los principales objetivos es poner en valor proyectos que aún no han sido identificados en el país y señaló que este tipo de exploraciones representa un campo nuevo, no solo para La Rioja, sino para las provincias argentinas en general.