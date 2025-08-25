Ismael "El Mayo" Zambada se declara culpable por cargos de narcotráfico en EEUU

Dibujo de la corte de la aparición de Ismael "El Mayo" Zambada en una corte federal de Brooklyn

El excapo mexicano de la droga Ismael "El Mayo" Zambada se declaró culpable el lunes en Brooklyn de cargos relacionados con su liderazgo durante décadas del violento cártel de Sinaloa y su papel en la inundación de Estados Unidos con drogas como cocaína, heroína y fentanilo.

Zambada, a quien se señala como cofundador del cártel mexicano de Sinaloa, se declaró culpable ante un tribunal federal de Brooklyn de los cargos de asociación ilícita y de dirigir una empresa criminal continuada que, según los fiscales, era responsable de la importación y distribución de cantidades masivas de drogas.

Estos cargos se derivan de su papel durante décadas al frente del cártel de Sinaloa junto con el narcotraficante encarcelado Joaquín "El Chapo" Guzmán, que cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Aceptó declararse culpable después de que el Departamento de Justicia dijera este mes que no pediría la pena de muerte para Zambada ni para Rafael Caro Quintero, otro septuagenario presunto narcotraficante mexicano que se enfrenta a cargos en Estados Unidos.

Zambada fue detenido en julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Guzmán, después de que el avión en el que viajaban aterrizara en una pequeña pista de Nuevo México.

Con información de Reuters