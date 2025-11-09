Encargada de negocios de México abandona Perú en medio de crisis diplomática

Perú rompe relaciones diplomáticas con México

ÉXICO, 9 nov (Reuters) -La encargada de negocios de México en Perú, Karla Ornelas, abandonó Lima, informó la agencia migratoria del país andino, en medio de un quiebre de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Perú rompió relaciones con México por otorgar asilo a una exprimera ministra del destituido expresidente peruano Pedro Castillo, un acto que calificó como "inamistoso".

"En la fecha y según lo dispuesto por el @GobiernoPeru_, la encargada de negocios de los Estados Unidos Mexicanos realizó su control migratorio de salida y abandonó el país", dijo la Superintendencia Nacional de Migraciones peruana, a través de su cuenta de X, la noche del sábado.

Ambos países no tenían respectivos embajadores desde inicios del 2023, durante la gestión del exmandatario izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, quien había defendido al izquierdista Castillo que intentó disolver el Congreso peruano a fines del 2022 y que ahora enfrenta cargos de rebelión.

La Secretaría de Relaciones de México no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters sobre la salida de Ornelas. El jueves, la cancillería negó que el país haya intervenido en los asuntos internos de Perú.

Como parte de las tensiones, el Congreso peruano declaró "persona non grata" a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Chávez enfrenta cargos de conspiración contra el Estado y su supuesta participación en el intento de cerrar el Congreso.

Con información de Reuters