Detienen a exsnowboarder olímpico canadiense y presunto narcotraficante, dice NBC News

FOTO DE ARCHIVO: Ryan Wedding de Canadá realiza una carrera de práctica para el eslalon gigante paralelo masculino de los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002

‍Ryan Wedding, un excompetidor olímpico de snowboard canadiense sospechoso de haberse ‍convertido en un ⁠capo del contrabando de cocaína, ha sido detenido, informó el viernes NBC News, citando a dos funcionarios policiales familiarizados con la investigación de Estados Unidos.

Wedding, de 44 años, figuraba en la lista de los 10 más ‌buscados del FBI estadounidense por ⁠dirigir presuntamente una red ⁠transnacional de narcotráfico responsable del transporte de cientos de kilogramos de cocaína desde ‍Colombia a través de México hasta Estados Unidos y ⁠Canadá.

Entre otros delitos, ha ‌sido acusado de supervisar una empresa criminal, incluso mediante la participación en tácticas de intimidación de testigos, como el asesinato, y de ‌enriquecerse ‌con el producto del narcotráfico blanqueado, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos en noviembre.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La NBC no dijo dónde ni ​cómo había sido detenido Wedding. Funcionarios estadounidenses y canadienses dijeron en noviembre que creían que Wedding había estado residiendo en México bajo la protección del cártel de Sinaloa.

El director del FBI, ‍Kash Patel, tenía previsto anunciar un "avance significativo en una investigación de gran envergadura" en una rueda de prensa el viernes por la mañana en California, ​junto con el comisario de la Real Policía Montada de Canadá, Michael Duheme, ​y otros funcionarios estadounidenses encargados de hacer cumplir la ley, según el ⁠FBI.

(Repore de Ryan Patrick Jones en Toronto; Edición de Kevin Liffey; Edición en español de Raúl Cortés Fernández)