Asaltantes armados matan a 11 personas en un campo de fútbol de la ciudad mexicana de Salamanca

FOTO DE ARCHIVO. Una vista de Salamanca, en el estado de Guanajuato, México

‍Un grupo de atacantes armados mató a 11 personas e ‍hirió a ⁠12 en un campo deportivo de fútbol después de un partido en la ciudad mexicana de Salamanca, dijo su alcalde, César Prieto, en Facebook el domingo, pero el motivo del ataque no estuvo ‌claro de inmediato.

Una mujer y ⁠un niño se ⁠encontraban entre los heridos en el "lamentable y cobarde" ataque en la comunidad ‍de Loma de Flores durante un evento, añadió ⁠Prieto, que describió el ‌incidente como una grave descomposición social.

"Este hecho se suma a una ola de violencia que lamentablemente estamos viviendo en el ‌estado ‌y particularmente en Salamanca", agregó. "Lamentablemente, hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van ​a lograr".

Se ha iniciado una investigación sobre el ataque, dijo la oficina del fiscal general en el estado de Guanajuato, donde se encuentra Salamanca.

La fiscalía estaba coordinando esfuerzos con ‍las autoridades municipales, estatales y federales para reforzar la seguridad en la zona, proteger a sus habitantes y encontrar a los probables ​autores, añadió en un comunicado.

"Se va a dar con los responsables", añadió ​Prieto en sus comentarios en Facebook.

Guanajuato es uno de los ⁠estados más peligrosos de México.

(Reportaje de Shivani Tanna en Bengaluru; Edición de Tom Hogue y Clarence Fernandez)