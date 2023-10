Rigen alertas amarillas por tormentas en el Litoral y por vientos en el noroeste del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene hoy alertas de nivel amarillo por tormentas fuertes para sectores de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, mientras que también lanzó otro alerta por vientos con ráfagas de hasta 110 kilómetros por hora (km/h) en localidades de Catamarca, La Rioja y San Juan.

Bajo alerta por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, se encuentra el centro y sur de Misiones, el norte y este de Corrientes, y el sector este de Chaco y Formosa.

Según pronosticó el SMN, se espera que las lluvias y tormentas estén acompañadas por intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos.

"Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual", indicó el organismo.

Para la población de esas zonas, el SMN recomendó "no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la posible caída de granizo".

Por otro lado, el organismo meteorológico emitió un alerta amarillo por vientos para el sur de Catamarca; el este de La Rioja y la zona cordillerana de la provincia; y el sector norte de la cordillera de San Juan.

"El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 65 y 80 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h, pudiendo ser superadas localmente", precisaron.

Además, se informó que en el resto del área se esperan vientos del noreste con velocidades entre 50 y 60 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h, pudiendo ser superadas localmente.

Entre las recomendaciones, el organismo meteorológico pidió evitar actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.

El nivel amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", precisó el SMN.

Con información de Télam