El tifón Kalmaegi deja un muerto en Filipinas y se dirige a Vietnam

Una casa dañada quedó en ruinas tras el paso del tifón Kalmaegi por el centro de Filipinas el martes, en Silago, Leyte del Sur, Filipinas

ov (Reuters) -El tifón Kalmaegi golpeó el centro de Filipinas el martes y causó un muerto, según la agencia nacional de catástrofes. Las lluvias torrenciales, los fuertes vientos y las marejadas ciclónicas obligaron a decenas de miles de personas a evacuar sus hogares.

Tras haber tocado tierra a primera hora del martes con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de hasta 205, se prevé que Kalmaegi, llamado localmente Tino, se desplace por la región de las islas Visayas y salga por el mar de China Meridional el miércoles.

Decenas de miles de residentes fueron evacuados en toda la región de Visayas, incluidas partes del sur de Luzón y el norte de Mindanao, y una persona murió, informó la agencia nacional de catástrofes.

Un vídeo publicado en la página de Facebook de la radio DZRH mostraba viviendas de la ciudad de Talisay completamente sumergidas, en las que solo se veían los tejados. Escenas similares en partes de la ciudad de Cebú, donde vehículos y calles estaban bajo el agua, circulaban por las redes sociales.

La agencia meteorológica estatal PAGASA dijo que la combinación de Kalmaegi y una línea de cizalladura había traído fuertes lluvias y vientos fuertes a través de las Visayas y zonas cercanas.

"Debido a la interacción con el terreno, Tino puede debilitarse ligeramente mientras cruza Visayas. Sin embargo, se espera que mantenga la intensidad de tifón durante su paso por el país", dijo PAGASA en un boletín matutino.

Se han cancelado más de 160 vuelos con origen o destino en las zonas afectadas, mientras que a los navegantes se les recomendó dirigirse inmediatamente al puerto seguro más cercano y permanecer en puerto.

PAGASA advirtió de un alto riesgo de "marejadas ciclónicas mortales y dañinas" que podrían alcanzar más de 3 metros de altura en las comunidades costeras y bajas del centro de Filipinas, incluidas partes de Mindanao.

El Gobierno vietnamita también dijo el martes que se estaba preparando para el peor de los casos mientras se preparaba para el impacto de Kalmaegi.

Con información de Reuters