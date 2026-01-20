Inminente "quiebra" en suministro de agua pone en peligro a miles de millones de personas: reporte ONU

La crisis del agua obliga a las familias a hacer largas colas y amenaza la educación de los niños en Kabul

El ‍mundo se enfrenta a una "bancarrota" irreversible del agua, con miles de millones de personas ‍con problemas para ⁠hacer frente a las consecuencias de décadas de uso excesivo, así como a la disminución de las reservas de lagos, ríos, glaciares y humedales, afirmaron el martes investigadores de la ONU.

Casi tres cuartas partes de la población mundial vive en países clasificados como "con inseguridad hídrica" o "con inseguridad ‌hídrica crítica", y 4.000 millones de ⁠personas se enfrentan a una ⁠grave escasez de agua al menos un mes al año, advirtió la ONU en un informe.

"Muchas ‍regiones viven por encima de sus posibilidades hidrológicas, y muchos sistemas hídricos ⁠críticos ya están en ‌quiebra", dijo Kaveh Madani, autor principal del estudio. "Al reconocer la realidad de la bancarrota hídrica, podemos por fin tomar las decisiones difíciles que protegerán a las personas, las economías ‌y los ‌ecosistemas".

Más de 170 millones de hectáreas de tierras de cultivo de regadío están sometidas a un estrés hídrico "alto" o "muy alto", y los daños económicos derivados de ​la degradación del suelo, el agotamiento de las aguas subterráneas y el cambio climático ascienden a más de 300.000 millones de dólares anuales en todo el mundo, según el informe.

Unas 3.000 millones de personas y más de la mitad de ‍la producción mundial de alimentos se concentran en zonas que ya se enfrentan a niveles inestables o decrecientes de almacenamiento de agua, mientras que la salinización también ha degradado más de 100 ​millones de hectáreas de tierras de cultivo, según el reporte.

Los investigadores afirmaron que el enfoque actual para ​resolver los problemas del agua ya no es adecuado, y que la prioridad no ⁠es "volver a la normalidad", sino una nueva "agenda global del agua" diseñada para minimizar los daños.

Con información de Reuters