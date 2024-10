La Rioja presentó un amparo luego de que Nación eliminara el Fondo Fiduciario para la Protección de Bosques Nativos

La Fiscalía de Estado de la provincia de La Rioja presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, en contra del Decreto Presidencial N°888/2024, que disuelve el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE). Esta decisión del Gobierno nacional atenta de forma directa contra la conservación de los bosques nativos, fundamentales para combatir el cambio climático y proteger la biodiversidad.

El FOBOSQUE fue creado en 2018 a través de la Ley Nº 27.431 (modificatoria de la Ley 26.331, conocida como Ley de Bosques) para administrar de forma más eficiente y transparente el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN). Según sintetizan diversas organizaciones ambientales, el FOBOSQUE permitía: realizar transferencias directas a los beneficiarios de los planes de manejo y conservación de los bosques nativos, mejorando así la transparencia del proceso; obtener una redituabilidad mientras los fondos esperaban ser transferidos, un aspecto clave en un contexto de alta inflación; y también fortalecía la capacidad de las provincias para controlar la deforestación ilegal y ejecutar proyectos de conservación, restauración y manejo sostenible.

Por otra parte, las organizaciones ambientales advirtieron que, durante este año, el Tesoro nacional no ejecutó ni un solo peso para el FOBOSQUE, a pesar de tener presupuestados $10.000 millones. También subrayaron que la decisión del Gobierno nacional de disolver el FOBOSQUE colisiona de lleno con el principio de no regresión ambiental consagrado en el Acuerdo de Escazú, que establece que no debe haber retrocesos en logros alcanzados en materia ambiental.

La motosierra ataca a los bosques

Según el Monitor Ambiental de Presupuesto de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Gobierno nacional comenzó con su política de desfinanciamiento apenas arribó a la Casa Rosada. En marzo de este año, el FOBOSQUE tenía presupuestado fondos 18 veces menores que el 0,3% ordenado por ley; es decir, alrededor de $10.000 millones, que ni siquiera fueron ejecutados. Además, recordaron que el 15 de septiembre el presidente Javier Milei presentó en el Congreso el Presupuesto 2025, en donde se indicaba que el presupuesto destinado para el FOBOSQUE era mucho peor: apenas un 0,0077%, representando casi 40 veces menos de lo que corresponde por ley.

En paralelo, y pese a recientes incendios implacables, como el que asoló por semanas al cordón del Velasco, el Gobierno nacional también viene desfinanciando las políticas de Manejo del Fuego. Según la FARN, hasta marzo de este año el Ejecutivo nacional no había ejecutado ni un solo peso de los $12.000 millones que tiene asignado el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, y aclararon que los fondos destinados eran solo un un 0,01% de lo erogado en pago de servicio de la deuda. También remarcaron que los fondos asignados al Sistema Federal de Manejo del Fuego en el Presupuesto 2025 representan menos del 0,025% del total del presupuesto público, a lo que se agrega la reducción de las horas de vuelo para el manejo de los aviones hidrantes, una herramienta clave en zonas alejadas de los cascos urbanos o que son de difícil acceso por vía terrestre.